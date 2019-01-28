أتلتيكو مدريد يضم موراتا رسميًا :

أعلن أتلتيكو مدريد، تعاقده مع ألفارو موراتا، على سبيل الإعارة من تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال البيان الرسمي، لأتلتيكو مدريد، عبر الموقع الرسمي للنادي: “توصلنا لاتفاق مع تشيلسي لاستعارة موراتا لمدة موسم ونصف، حيث وقع على العقود بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح، الأحد الماضي”.

وعلق موراتا، خلال تصريحاته لموقع النادي: “أشعر بسعادة غامرة، أنا سعيد وفخور جدًا بوجودي هنا، ولا يمكنني الانتظار للمشاركة في التدريبات والتواجد مع زملائي في الفريق واللعب”.

وبهذا يعود صاحب الـ26 عاما للعاصمة الإسبانية من جديد، بعد أن لعب 3 مواسم بقميص ريال مدريد (2012-13 و2013-14 و2016-17).

وتعد هذه المحطة الرابعة في مسيرة المهاجم الدولي، بعدما قضى موسمين في صفوف جوفنتوس (2014-15 و2015-16).

كما دافع موراتا عن قميص تشيلسي، منذ صيف 2017، في 72 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا، وحصد كأس الاتحاد الإنجليزي، الموسم الماضي.