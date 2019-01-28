بلخيثر يسقط في أول خرجة رسمية مع القادسية السعودي :

لم تكن بداية الدولي الجزائري مختار بلخيثر مثالية مع ناديه الجديد القادسية السعودية بعد أن انهزم بهدفين من دون رد ضد نادي الفتح، بلخيثر لعب تسعين دقيقة في أول ظهور له وقدم مردودا مقبولا، لكنه لم يكن كافيا من أجل مساعدة فريقه على تجنب الخسارة على الأقل، من جانب الفتح هذه المرة عرف اللقاء مشاركة الجزائري الآخر إبراهيم شنيحي الذي لعب 75 دقيقة وقدم مردودا جيدا على العموم، واختار بلخيثر ككثير من اللاعبين الجزائريين الدوري السعودي أملا أن يساعده على حجز مكان مع الخضر في كأس إفريقيا المقبلة في مصر ولو أن الأمور لن تكون سهلة في وجود لاعبين مثل ماندي، عطال، زفان وغيرهم.

بورقعة-ع

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