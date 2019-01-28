بيتيس ينضم لقائمة الأندية الراغبة في ضم براهيمي :

ضيع لاعب الخضر ياسين براهيمي أول ألقابه هذا الموسم، حيث خسر رفقة فريقه بورتو ضد الغريم والخصم سبورتينغ في نهائي كأس الرابطة، اللقاء عرف سيطرة وتفوق طفيف لرفقاء ياسين الذي تفوقوا بهدف لغاية الدقيقة 89 حيث تلقوا هدف التعادل القاتل الذي يكون قد أثر على معنوياتهم كثيرا لأنهم خسروا لاحقا بركلات الترجيح، اللقاء عرف مشاركة براهيمي أساسيا وقدم مستوى متوسطا، حيث منحه موقع “صوفا سكور” تقيما وقدره 6.8 من 10 فقط وهو تقييم جد متوسط لأبعد الحدود، وبعد خسارة كأس الرابطة سيحاول براهيمي إبقاء تركيزه على لقاءات الدوري لأنه يبقى اللقب الأهم للفريق .

مدرب ريال بيتيس يرغب في ضمه لتعزيز الوسط

بعيدا عن خيبة الكأس، مازال الجزائري يرتبط من يوم لآخر بأندية كثيرة، حيث كشفت تقارير صحفية برتغالية وإسبانية يوم أمس عن رغبة مدرب ريال بيتيس كيكي ستين من أجل التعاقد معه، صحيفة أجوغو قال أن إدارة بيتيس ترى في ياسين حلا ممتازا للوسط الهجومي وضمه في جانفي الحالي ليس مستبعدا، خاصة أنها تملك الأموال لإغرائه براتب محترم، لكن من دون شك فإن براهيمي لن يقبل الرحيل لبيتيس في هذا الوقت، لأنه مقبل على لعب دوري أبطال أوروبا في فيفري الداخل، وفي حال قرر الرحيل فعلا فإن ذلك لن يكون إلا لفريق أوروبي كبير يغريه من الجانب الفني أيضا والمالي، وإلا فإنه سيؤجل رحيله للصيف المقبل، يشار إلى أن نادي ريال بيتيس يعاني في الوسط بسبب ابتعاد بودبوز عن مستوياته وأيضا كبر سن النجم الإسباني خواكين وهما اللاعبان اللذان لن يستمرا مع الفريق الموسم المقبل بكل تأكيد .

بورقعة-ع

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