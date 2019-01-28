تعليمات فوقية لإنهاء البطولة قبل الانتخابات الرئاسية :

حسب مصادر مطلعة، فقد بات من المؤكد أن هيئة رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار قد تلقت تعليمات فوقية من أجل الإسراع في إعادة النظر حول برمجة المباريات المتبقية من الموسم الجاري، خاصة بعد التعديل الذي حدث على البرمجة السابقة من خلال الضغط الذي سيعرفه شهري فيفري ومارس القادمين، وهو ما يوحي بأن البطولة الوطنية المحترفة ستنتهي قبل شهر ونصف من الآن، أي تحديدا قبل موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تاريخ 18 أفريل القادم.

الرابطة تستهدف إنهاء الموسم قبل موعد الاستحقاقات

حسب البرمجة المكثفة القادمة التي تنتظر الأندية المحترفة فإن الرابطة قد أكدت نواياها فعلا من خلال السعي لإنهاء برنامجها الموسمي المتضمن للقاءات البطولة الوطنية المحترفة، في موعد أقصاه شهر ونصف فقط من الآن، على اعتبار أن شهر فيفري الداخل سيعرف برمجة مكثفة ومتنوعة، ونفس الشيء بالنسبة لشهر مارس وأفريل القادمين.

6 لقاءات كاملة مبرمجة في شهر فيفري

سيكون شهر فيفري الداخل على موعد لاحتضان 6 لقاءات كاملة، وذلك طبعا بمعدل تقريبا لقاء كل أربعة أيام، ما يعني بأن البرمجة فعلا ستكون مكتظة على الأندية الناشطة في الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، اللتين ينتظر أن ينتهي موسمهما قبل موعد الانتخابات الرئاسية

اثنان منها في منافسة الكأس

اللقاءات الـ6 المبرمجة في شعر فيفري القادم لن تكون ضمن منافسة البطولة الوطنية فحسب، وإنما تتضمن حتى لقاءين اثنين من منافسة كأس الجمهورية التي بدورها سيكون لها نصيب من الشهر القادم، لإجراء لقاء ربع النهائي الذي سيلعب بالصيغة الجديدة ذهابا وإيابا بين الفريقين المتنافسين.

عدد اللقاءات مرشح للارتفاع في شهر مارس

من دون أدنى شك، فإن عدد اللقاءات وبعد إجراء ما سيتضمنه شهر فيفري، مرشح للارتفاع أكثر في شهر مارس القادم، خاصة وأن البطولة لن يتبقى منها سوى 7 جولات فقط عند انتهاء منافسة شهري فيفري، ما يعني بأن فكرة إنهاء الموسم خلال الموعد الذي طالبت به السلطات الفوقية أمرا يمكن تجسيده فوق أرض الواقع.

تاريخ نهائي كأس الجمهورية لم يفصل فيه بعد

أما بالنسبة لنهائي كأس الجمهورية المقرر إجراؤه في تاريخ 1 ماي كالعادة، لم يطرأ عليه أي تغيير، وقد يحافظ على نفس تاريخه، خاصة إذا ما تمكن المسؤولون عن البرمجة إجراء لقاء نصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية في شهر مارس أو بداية شهر أفريل كأقصى تقدير.

محمد دحوي

مرتبط