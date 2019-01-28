درفلو يضيع على نفسه فرصة التألق مجددا :

لم يكن أحد في نادي فيتاس أرنهايم يتوقع أن لقائه يوم أمس أمام نادي فورتونا سيتارد سينتهي بالخسارة، حيث سيطر الفريق على اللقاء خاصة في الشوط الأول وتقدم بهدف لكنهم خسروا في الأخير بهدفين لهدف وحيد، ما شكل خيبة أمل كبيرة، لاعب الخضر أسامة درفلو وكبقية زملائه قدم مستوى ممتازا في الشوط الأول، حيث خلق عديد الفرص وسجل هدفا لم يحتسب، لكنه اختفى في الشوط الثاني ما جلب له بعض النقد، حيث لم يتذكر أحد مستواه الممتاز في نصف لقاء لأن الفريق انهزم في الأخير، درفلو لعب 76 دقيقة وخرج تاركا مكانه لأحد زملائه مفوتا على نفسه فرصة أخرى من أجل التسجيل وهو الذي بات أساسيا منذ بضعة لقاءات .

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