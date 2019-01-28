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رئيس نيس السابق: ” بودبوز لن يأتي لنيس في الميركاتو الحالي”

28 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 30 زيارة

عاد الرئيس السابق لنادي نيس جون بيار ريفيار للظهور من جديد، حيث أدلى بتصريحات يوم أمس للإعلام الفرنسي تكلم فيها عن وضع الفريق، ريفيار تكلم أيضا عن لاعب الخضر رياض بودبوز الذي كان قريبا جدا من النادي وربما لا يزال وقال: ” بودبوز ؟ بودبوز لن يأتي لنيس، الملاك أوقفوا الصفقة بشكل نهائي” وكان ريفيار هو من يعمل على الصفقة بنفسه، لكن على ما يبدو فإن رحيله بالفعل عطل كل شيء، يشار إلى أن ريفيار سبق له وهاجم الإدارة الأمريكية الحالية بشأن عطال ورفضهم ضمه وهاهو يفتح عليهم النار من جديد .
“لا أعلم إن كانوا سيعودون لطلبه”
رغم نفيه الصريح لصفقة بودبوز، إلا أن الرئيس السابق لنيس واجه سؤالا مفاده عودة النادي لطلب اللاعب بعد رحيله، ريفيار قال أنه لا يعلم بالأمر وباستهزاء قال: “اذهبوا واسألوا الملاك الجدد”، في إشارة إلى أن الأخبار المتداولة بشأن عودتهم غير صحيحة بالمرة، يشار إلى أن تقارير فرنسية قالت في اليومين الماضيين أن إدارة نيس ستطلب بودبوز، وذلك بعد اتفاقها مع المدرب باتريك فييرا الذي يعتبر أكثر الراغبين في ضم الجزائري، وهو من طلب من الرئيس السابق التحرك لأجله، وهي أمور ستتضح قريبا لأن الميركاتو الشتوي لم يتبق على إغلاقه الكثير .
بورقعة-ع

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