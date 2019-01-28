عطال يخطف كل الأضواء وينصب نفسه نجما جديدا لليغ 1 :

أجمعت الصحافة الفرنسية الصادرة يوم أمس على أن الدوري الفرنسي مقبل على ميلاد نجم جديد، سيكون له شأن كبير في عالم المستديرة، الأمر يتعلق بلاعب نيس والمنتخب الوطني يوسف عطال الذي عاد ليقدم مستويات باهرة في لقاء ناديه ضد نادي نيم سهرة السبت، يوسف كان السبب الرئيسي في الفوز، حيث خلق بنفسه العديد من الفرص وكان صاحب الهدف الأول في الدقيقة الـ41 والذي اتبعه هدف ثاني ومن ثم الفوز، الحديث عن ميلاد نجم لم يكن بسبب لقاء نيم وحسب، بل بعد المستويات الأكثر من باهرة التي قدمها الجزائري منذ التحاقه بالليغ 1 مطلع الموسم الحالي .

اختير رجل اللقاء ونال أعلى تقييم

بالحديث عن لقاء نيم فقد أشادت الصحافة الفرنسية كثيرا بمستوى عطال فيه وأجمعت على أنه كان الأحسن، يوسف كان صاحب أعلى معدل هجمات كما قدم مستوى دفاعيا أكثر من ممتاز وبذل مجهودا بدنيا أكثر من رائع، كل هذا جعل صحيفة ليكيب، أكبر الصحف الفرنسية الرياضية تشيد به ليس هذا وفقط بل تنصبه كأحسن لاعب في اللقاء بتنقيط وقدره 7 من عشر نقاط وهو ما سيمهد له من دون شك مهمة الدخول لتشكيلة الأسبوع سواء التي تعدها الصحيفة أو بحسب الكثير من المواقع الفرنسية الأخرى .

الأنصار اختاروه رجل اللقاء ولسابع مرة هذا الموسم

اختيار عطال كأحسن لاعب في اللقاء له نكهة إن أتى من الإعلام المتخصص، لكن نكهته ستكون مغايرة لو أتى من الجماهير، وهو ما حدث، حيث كشف الموقع الرسمي لنادي نيس سهرة أمس عن فوز عطال بجائزة رجل اللقاء بحسب أنصار النادي، الأمر عادي لكن غير العادي هو فوز عطال لسابع مرة هذا الموسم، وهو رقم كبير يؤكد المستوى الراقي جدا الذي وصله الجزائري، يشار إلى أن عطال لعب 15 لقاء فقط كأساسي منذ بداية الموسم لعدة أسباب أهمها تأخر اندماجه وأيضا الإصابات التي تعرض لها الدوري أي أنه فاز برجل اللقاء في نصف اللقاءات التي لعبها .

عطال: “سعيد بتألقي وللهدف الذي منحنا النقاط الثلاث”

بعد اللقاء أدلى الدولي الجزائري بتصريحات للإعلام الفرنسي الذي كان حاضرا، يوسف وفي تصريح لقناة بي إن سبورتس الفرنسية قال أن الفوز مهم جدا كما أشاد بمستوى بقية زملائه من دون أن يخفي سعادته الكبيرة بتسجيل الهدف، وفي هذا الشأن قال: ” لقد كان لقاء صعبا، لكننا كنا مجهزين لأجل الفوز، قاتلنا وتمكنا من تحقيق النقاط الثلاث، عملت دائما على مساعدة فريقي من أجل التسجيل لكني أخذت بزمام الأمور بنفسي هذه المرة، أنا سعيد لأنني سجلت الهدف لكني سعيد أكثر لأجل الفوز الذي أضاف لنا ثلاث نقاط ثمينة” .

إجماع على اكتساب نيس لجوهرة ستدعم الخزينة بعشرات الملايين

بعد لقاء أمس دائما، عادت الصحف والمواقع الفرنسية للتحدث عن مستقبل عطال، الإعلام الفرنسي ومن دون أن يشير لوجهة محددة، قال أن نادي نيس هو المستفيد الأول وهو الذي انتدب لاعب الخضر قبل ستة أشهر بأقل من أربعة ملايين أورو لكن سعره الآن سيكون كبيرا جدا وسيدعم الخزينة بعشرات الملايين من الأوروهات، ولم يتم تسعير عطال لحد الآن، لكن إدارة نيس قالت أن شرطه الجزائي 70 مليون أورو وأنها ستفاوض الأندية الراغبة في ضمه إن أرادت ذلك، وكان لاعب الخضر قد ارتبط في وقت سابق بأندية توتنهام، باريس سان جرمان وأيضا أتليتيكو مدريد لكن بمستواه الحالي فإن قائمة الراغبين في ضمه ستتسع من دون شك وهو ما سيصب أولا وأخيرا في مصلحة ناديه .

بورقعة-ع

مرتبط