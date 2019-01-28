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غلام يعد جماهير نابولي بالثأر من ميلان في الكأس :

28 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 31 زيارة

ضيع نادي نابولي نقطتين ثمينتين في سباق الدوري وذلك بتعادله ضد ميلان في ملعب سان سيرو ومن دون أهداف، اللقاء عرف غياب الجزائري غلام عن تشكيلة البداية، حيث حل بديلا فقط في آخر ربع ساعة لكن دخوله لم يكن له أي تأثير، لاعب الخضر وعلى حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر تغريدة تأسف فيها على ضياع الفوز ووعد أنصار نابولي بضرورة التدارك في اللقاء المقبل في الكأس ضد نفس الخصم وفي نفس الملعب، لحساب نفس اللقاء غاب الجزائري الآخر آدم وناس عن تشكيلة البداية واكتفى هو الآخر بالمشاركة كبديل في آخر ثلاث دقائق، في انتظار ما إذا كانت ستمنح له الفرصة في لقاء الكأس يوم غد .
بورقعة-ع

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