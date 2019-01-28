فارس يسجل أول أهدافه ويقود سبال للفوز :

قاد الدولي الجزائري محمد فارس ناديه سبال إلى فوز مهم في اللقاء الذي جمعهم بنادي بارما على أرضية ميدانه وأمام جماهيره لحساب الجولة الواحدة والعشرين من الكالتشيو الإيطالي، فبعد أن كان ناديه متأخرا في النتيجة بهدفين دون رد حتى الدقيقة 70، عاد وعدل النتيجة قبل أن يخرج فارس ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 87 مانحا نقاطا من ذهب لفريقه في سباق الصراع على البقاء مع كبار إيطاليا، محتلا بذلك المركز 13 برصيد 21 نقطة ومبتعدا عن أول المهددين بالسقوط بسبع نقاط كاملة، كما أن لاعب الخضر إضافة إلى هدفه الثمين جدا، تمكن من تقديم مستوى أكثر من رائع دفاعيا وأوقف خطورة الإيفواري جيرفينيو ونال بمستواه علامة 7.8 كثاني أحسن لاعب في فريقه، للتذكير فإن فارس سجل أول هدف له هذا الموسم.

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