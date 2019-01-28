فيرغسون يختار الأفضل من بين ميسي ومارادونا :

يرى المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أفضل من مواطنه دييغو مارادونا.

وأشارت صحيفة “التايمز” الإنجليزية، أنه كان هناك جدال بين الصحفي الرياضي الكبير هيو مكلفاني (الذي توفي مؤخرا)، وغرايم سونيس، نجم ليفربول الأسبق، حول من الأفضل بين ميسي ومارادونا.

وأوضحت أن سونيس اختار ميسي، رغم أنه لعب أمام مارادونا أكثر من مرة، أما مكلفاني، فاختار مارادونا.

وتم نقل هذا الجدال إلى المدرب السير أليكس فيرغسون الذي قال: “أنا أنضم إلى سونيس في ذلك، مارادونا تاريخه في المستوى العالي كان لعدة سنوات قليلة فقط، ولهذا فميسي أفضل”.

جدير بالذكر أن المفاضلة بين ميسي ومارادونا، من الأمور التي تثير جدلا كبيرا بين عشاق الساحرة المستديرة.