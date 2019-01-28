فيغولي: ” سعيد في غلطة سراي ولا نية لي في الرحيل”

استغل الدولي الجزائري ولاعب نادي غلطة سراي سفيان فيغولي الفرصة ليؤكد مرة أخرى رغبته الكبيرة في البقاء، ليس هذا وفقط بل أكد بقاءه بصفة أكثر من نهائي، في تصريح له يوم أمس للإعلام التركي قال: ” أنا سعيد هنا في غلطة سراي وأريد البقاء لأطول فترة، تركيزي فقط على مساعدة النادي، لدينا هدف يجب أن نحققه وهو الدوري، ونملك الحافز لأجل ذلك وسنعمل على ذلك”، فيغولي تكلم أيضا عن لقاء غوتزيبي وقال:” لقد كان لقاء قويا جدا ضد خصم عنيد، لكننا استطعنا أن نعود للديار بثلاث نقاط ثمينة” .

قوة علاقة سفيان بمدربه سبب آخر لنفي كل أخبار رحيله

مع توالي الأيام وقرب الميركاتو الشتوي من الانتهاء، يتأكد الجميع أن فيغولي باقي وليس العكس، التقارير الإعلامية تكلمت يوم أمس عن ورقة علاقة المدرب فاتيح تيريم بلاعبه الجزائري والتي تزداد قوة بعد كل لقاء، خاصة في اللقاءات التي يتألق فيها سفيان، التقارير أكدت أن المدرب سيضغط لأجل بقاء اللاعب بعد أن كان يضغط في وقت سابق من أجل التخلص منه، يشار إلى أن فيغولي ارتبط بقوة في الفترة الأخيرة بالرحيل، خاصة بنادي اتحاد جدة والهلال وأيضا الوحدة السعوديين الذين قيل أنهم قدموا عروضا ضخمة وراتبا لا يرفض.

بورقعة-ع

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