قرعة الكان يوم 12 أفريل وتأجيل انطلاقها بأسبوع :

أكد الناطق الرسمي باسم الاتحادية المصرية لكرة القدم أحمد مجاهد أن قرعة كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها مصر الضيف القادم ستجرى وقائعها يوم الجمعة 12 أفريل بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث سيتم التعرف على المجموعات الست لأول مرة في الكان بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبا، بالمقابل لم يكشف ذات المتحدث عن المدينة التي ستعوض الإسماعيلية التي سحبت من المدن المرشحة لاحتضان الحدث عب أعمال العنف التي شهدتها مؤخرا في دوري المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، للتذكير فإن التصفيات ستنتهي شهر مارس القادم بلعب الجولة الأخيرة.

نائب رئيس الاتحاد المصري يؤكد تأجيلها بأسبوع

في سياق الحديث عن كأس أمم إفريقيا القادمة بمصر، أكد نائب رئيس الاتحادية المصرية أحمد شوبير أن الانطلاق سيتأخر بأسبوع واحد، فبعد أن كان من المقرر أن تنطلق يوم 14 جوان تم التأخير إلى يوم 21 جوان وذلك بطلب من منتخبات شمال القارة وبعض المنتخبات الإسلامية لتزامن فترة التحضيرات مع شهر رمضان الكريم وعيد الفطر وهو ما قد يؤثر كثيرا على سيرها بالنسبة لهذه المنتخبات، خاصة وتزامنها مع فصل الصيف والحرارة التي تميز هذا الوقت في شمال القارة.

الكاف لم تؤكد الخبر والبلد المنظم سيد القرار

من جانبها لم تشر الكاف إلى موضوع التأجيل ولا لموعد إجراء القرعة، حيث لم تصدر أي بيان على موقعها الرسمي، لكن دون شك فتصريحات المسؤولين المصريين لم تأت من فراغ وهم البلد المنظم للحدث وهو سيد القرار، كما أن التصريحات تكون قد جاءت بعد تلقي ضمانات من الكاف المتواجد مقرها في القاهرة والتأجيل بأسبوع لن يضر مصالح هيئة الملغاشي من حقوق البث وعلاقتها مع الممولين

التأجيل لن يخدم المحترفين في أوروبا

يبقى المتضرر الوحيد من قرار التأجيل هم اللاعبين الأفارقة النشاطين في مختلف البطولات الأوربية، حيث سيلتحقون بتربصات منتخباتهم عقب انتهاء التزاماتهم مع نواديهم ولن يستفيدوا من الراحة ليجدوا أنفسهم مجبرين على العودة من جديد إلى التحضيرات الصيفية للموسم القادم، وسيكون أكبر المتضررين أولئك اللاعبين الذين سيتأهلون مع منتخباتهم إلى الأدوار النهائية، بما أن الكان تنهي في منتصف جويلية، حيث سيعانون كثيرا في بداية الموسم الجديد

ب-بكوش

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