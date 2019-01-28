محرز أفضل رياضي جزائري لسنة 2018 :

اختير اللاعب الدولي الجزائري في صفوف نادي مانشستر سيتي رياض محرز والمصارعة في رياضة “الكراتي دو” لامية معطوب بجائزة الطبعة الرابعة للجوائز الأولمبية والرياضية خلال حفل نظمته اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية لتكريم أفضل الرياضيين الجزائريين لسنة 2018 التي نظمت طبعته الأخيرة سهرة أول أمس بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة، وقد تغيب الفائزان عن الحفل لالتزاماتهما المهنية، حيث يشارك رياض محرز في المنافسات التي يخوضها مع النادي الإنجليزي، في حين تشارك المصارعة لامية معطوب حاليا في منافسة دولية بباريس (فرنسا).

شقيقه ناب عنه في استلام الجائزة

في ظل غياب رياض محرز، تسلم شقيقه وسيم الجائزة نيابة عن أخيه خلال الحفل الذي حضرته العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ووزير الاتصال جمال كعوان ووالي الجزائر عبد القادر زوخ ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي.

تكريم عديد الوجوه الرياضية الشابة

علاوة على هذين الرياضيين، سلمت جوائز للعديد من الرياضيين الجزائريين الذين سطع نجمهم خلال سنة 2018 على غرار خمسة عناصر من فئة “الآمال” من بينهم الملاكمين محمد أمين حصيد وفريد دويبي والعدائين لبنة بن حجة ومحمد قوامد، بالإضافة إلى المصارع فريد بن فرج الله، كما كان للرياضيين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من الجوائز أمثال سيد علي لعمري وإسحاق ولد قويدر، كما كرمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية أسماء لامعة في الساحة الرياضية الوطنية، إذ سلمت جائزة للاعب كرة اليد لوناس عمارة على مشواره الرياضي.

زطشي: ” أتمنى أن يحافظ محرز على لياقته حتى الكان”

أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية عقب تتويج رياض محرز بجائزة أفضل رياضي جزائري، أنها مستحقة وعبر عن سعادته بتتويج لاعب كرة القدم بهذه الجائزة في ظل تألق العديد من الرياضيين في منافسات مختلفة خلال سنة 2018 وقال زطشي: “الأمر لم يكن سهلا، لأن في التخصصات الأخرى حقق الرياضيون الجزائريون عديد الإنجازات، أنا سعيد جدا لفوز لاعب كرة القدم بجائزة أحسن رياضي، وهذا التتويج لن يزيد محرز إلا استحقاقا لفوزه بجائزة اللجنة الأولمبية”.

” ننتظر منه إضافة كبيرة لمنتخبنا”

بعدها عبر رئيس الفاف عن أمله في أن يكون محرز حاضرا مع المنتخب شهر ماي القادم للشروع في تحضير كأس أمم إفريقيا الصيف القادم بمصر، والتي ينتظر منه الكثير فيها، خاصة أن الكل يعلق عليها الآمال لتقديم الإضافة إلى الخضر وقال زطشي: ” أتمنى فقط أن يحافظ محرز على لياقته الحالية وأن يكون حاضرا معنا شهر ماي القادم للشروع في تحضير كأس أمم إفريقيا، لأننا نأمل في تقديمه إضافة كبيرة للمنتخب الوطني”.

ب-بكوش

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