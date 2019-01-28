مكوث بلماضي في قطر يحرمه من متابعة المحليين :

يعاب على الناخب الوطني جمال بلماضي مكوثه الدائم في قطر، وهو ما يحرمه من دون أدنى شك من التقرب أكثر من البطولة المحلية ومعاينة لاعبي كل الأندية الجزائرية، على اعتبار أن مدرب نادي الدحيل السابق لا يزال لم يكمل مهمة معاينة كل لاعبي البطولة المحلية مع اقتراب موعد كأس أمم إفريقيا المرتقب إجراؤها صيف السنة الجارية بالملاعب المصرية.

الناخب الوطني لم يعاين كل الأندية حتى الآن

من دون أدنى شك، فإن الرجل الأول في العارضة الفنية للخضر جمال بلماضي لا يزال لم يعاين جميع أندية البطولة الوطنية، وبالتالي فإنه لا يعرف إمكانات العديد من العناصر الناشطة في البطولة الجزائرية، ما يجعل خيار تفضيله البقاء في قطر رفقة عائلته الصغيرة يحرم بعض اللاعبين من المعاينة تحت أنظار الناخب الوطني.

بلماضي فصل مسبقا في جزء كبير من قائمة “الكان”

يكون الناخب الوطني جمال بلماضي، قد فصل مسبقا في هوية العديد من اللاعبين الذين سيراهن عليهم خلال منافسة “الكان” المقبلة، خاصة من حيث اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الأوروبية، والذين حسبه حجر أساس في المنتخب، في حين أن عناصر البطولة المحلية الذين يعدون على أصابع اليد، فقد تكون فرصتهم المقبلة بعد منافسة كأس إفريقيا، وقد يكتفي مدرب الخضر باللاعبين الذين كان قد استدعاهم من قبل ومنحهم فرصة المشاركة أو على الأقل التواجد على دكة البدلاء.

م.دحوي

مرتبط