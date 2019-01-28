هجوم من الصحافة المدريدية على فينيسيوس جونيور :

شنّ مقدم برنامج “شيرنغيتو” الإسباني جوسيب بيدرويول، هجومًا لاذعًا ضد مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في حلقة أمس الأحد التي تلت مبارة النادي الملكي ضد إسبانيول.

وكان ريال مدريد قد نجح في العودة من ميدان إسبانيول كورنيلا ألبرات بالنقاط الثلاث، بفضل ثنائية كريم بنزيمة التي قادته للفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحافظ النادي على مركزه الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 39 نقطة.

اللاعب البرازيلي الشاب وكالعادة قدم مباراة رائعة لكنه لم يوفق في التسجيل، بيد أن اللقطة الأبرز التي سلط عليها البرنامج المدريدي الضوء كانت لكرة مشتركة بين جونيور وماريو هيرموسو مدافع إسبانيول بداخل منطقة الجزاء.



وانقسم المحللون بالبرنامج في أرائهم حول مدى تعمد جونيور دهس قدم هيرموسو، اللي تآذت قليلًا بعد التدخل العنيف من اللاعب الصغير.

فرأى توماس رونسيرو ودي أليساندرو أن جونيور لم يكن يقصد تعمد إيذاء هيرموسو، مؤكدين أنه لم ير اللاعب بالفعل.

فيما هاجم مقدم البرنامج بيدريول، اللاعب البرازيلي وقال أنها لقطة غير أخلاقية..

“فليخبر سيرجيو راموس، فينيسيوس جونيور أنه في ريال مدريد ولا ينبغي أن يحدث هذا مرة أخرى، هذا الحادث يضر بسمعته وبسمعة النادي”.. كان هذا تعقيب بيدريول حول اللقطة.