وزير الداخلية الإيطالي: هيغواين “مرتزق”

وصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الإثنين، المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين بـ”المرتزق”؛بسبب رحيله عن صفوف ميلان، إلى تشيلسي، منذ أيام.

وانتقد الوزير، المهاجم الدولي، في تصريحاته لمحطة “RTL” الإذاعية حيث قال: “سعيد برحيل هيغواين، أتمنى ألا يعود مجددًا لميلان، تصرفه كان مخزيًا، وأنا شخصيًا لا أحب المرتزقة”.

وأعرب سالفيني، المعروف بانتمائه لـ”الروسونيري”، علانية عن غضبه الشديد من اللاعب اللاتيني، وقال إن النادي أصبح “أكثر تنافسية بكل تأكيد بدون هيغواين”.

كما أبدى المسؤول الأمني، ثقته في فوز الفريق اللومباردي بالمواجهة الصعبة مساء الثلاثاء أمام نابولي، على ملعب (سان سيرو) في دور الثمانية بكأس إيطاليا.

وسيلتقي الفريقان وجهًا لوجه من جديد بعد أن تواجها مساء السبت على نفس الملعب في قمة مواجهات الجولة الـ21 من “السيري آ” والتي انتهت سلبية.

كان نادي تشيلسي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، على سبيل الإعارة من جوفنتوس الإيطالي.

وكان الـ”بيبيتا” قد انتقل إلى ميلان الصيف الماضي على سبيل الإعارة من “البيانكونيري” مقابل 18 مليون يورو مع إمكانية الشراء نهائيا مقابل 36 مليون يورو.

وبهذا يعود صاحب الـ31 عاما للعمل تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، بعد أن عملا سويا في موسم (2015-16) في نابولي الإيطالي.

وظهر اللاعب بالفعل في أول مباراة رسمية بقميص “البلوز” أمس الأحد في مباراة شيفلد وينزداي، القسم الثاني (التشامبيونشيب)، بالدور الرابع (دور الـ32) ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز تشيلسي (3-0).