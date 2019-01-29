آبيدال يتابع عطال ويريده في برشلونة :

بعد أن أكدت تقارير إعلامية إسبانية رغبة فريق أتليتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع الدولي الجزائري خريج أكاديمية بارادو يوسف عطال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بطلب من المدرب الإسباني دييغو سيميوني، بات لاعب الخضر الشاب والذي يصنع الحدث في الآونة الأخيرة بأدائه الباهر مع فريقه نيس الفرنسي محل أطماع العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، آخرها نادي برشلونة الإسباني والذي كلف مناجيره إيريك أبيدال بمتابعة لقاءات الدولي الجزائري مع فريقه نيس حتى نهاية الموسم، حيث كشف موقع “ستار أفريكا” المهتم بأخبار المحترفين الأفارقة، أن نادي برشلونة قد وضع اسم الظهير الأيمن ضمن مفكرته و تحت المعاينة .

آبيدال سأل فييرا عن عطال

في ذات السياق، و بحكم متابعة مناجير نادي برشلونة إيريك آبيدال لكل تفاصيل البطولة الفرنسية و معرفته التامة للاعبين ، فقد جلب المستوى الكبير الذي بات يقدمه يوسف عطال مع نادي نيس الفرنسي، خاصة في اللقاءات الأخيرة أمام موناكو و نيم اهتمام الدولي الفرنسي السابق آبيدال ، حيث ربط هذا الأخير اتصاله بصديقه باتريك فييرا بحكم العلاقة الجيدة التي تربط بين لاعبي منتخب فرنسا سابقا وسأله عن الجزائري، و لم يخف بارتيك فييرا انبهاره الكبير باحترافية نجمه الجزائري، حيث قال فيه أنه من نوعية اللاعبين الذين يرغب أي مدرب في تدريبهم، وهو لاعب يحسن الاستماع لمدربه، كما يتقبل النصائح بصدر رحب.

عطال مرشح لجائزة لاعب الشهر

اختار موقع نادي نيس لاعب الخضر يوسف عطال من ضمن مرشحيه للفوز بجائزة أحسن لاعب في شهر جانفي الحالي، وقدم عطال مستويات أكثر من رائعة على العموم، خاصة في اللقاء الأخير ضد نيم، حيث برهن على أنه اكتشاف حقيقي لليغ 1، وسينافس عطال زملاءه المتألقين أيضا، ولتر بينيتاز، ألان سانت ماكسيمين وريمي والتر، وتبدو فرص الدولي الجزائري في الفوز بهذا اللقب الشرفي أمرا منطقيا و منتظرا، وكان عطال قد توج بنفس الجائزة في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وفوزه في هذا الشهر سيعني احتفاظه بالجائزة لثلاثة أشهر على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

ليكيب صنفته كثالث أحسن مراوغ في الليغ 1″

تفوق عطال منذ بداية الموسم يبدو أنه لن يتوقف أبدا، حيث أشارت تقارير فرنسية يوم أمس إلى أن الجزائري يعتبر ثالث أحسن مراوغ في الليغ 1، صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة قالت أن عطال نجح في إتمام 63 مراوغة ناجحة في المركز الثالث مناصفة مع لاعب ران بن عرفة ولاعب البي أس جي نيمار، الصحيفة الفرنسية قالت أن عطال بدأ يغير المفاهيم، حيث أنه يعتبر أحسن المدافعين نجاحا في المراوغات في أوروبا كلها وهو ما سيشجع باقي المدافعين من دون شك.

…وسادس أحسن مُراوغ في أوروبا

من جهة ثانية فقد انتزع لاعب الخضر لنفسه مكانة ضمن أحسن المراوغين في البطولات الأوروبية الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا)، حيث يتموقع يوسف عطال في المركز السادس، ضمن لائحة يتصدّرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني.

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