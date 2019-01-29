أليغري يكشف سر حديثه الخاص مع رونالدو :

حذر ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لجوفنتوس، من ارتكاب الأخطاء أمام أتالانتا، غدًا الأربعاء، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وافتتح أليغري، حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة أتالانتا، بالكشف عن موقف المصابين من المشاركة في اللقاء.

وفي هذا الصدد، قال: “ميرالم بيانيتش وخضيرة باتا متاحين، أما ماندزوكيتش، كوادرادو، بارزالي، بونوتشي، جميعهم خارج اللقاء، بالرغم من أن إصابة ليوناردو أقل خطورة مما كان متوقعًا”.

وأضاف: “إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن مارتن كاسيريس قد يكون متاح لمباراة الغد.. كيليني وروجاني وكانسيلو سيبدأون المباراة في الخط الدفاعي، لكن لا يزال عليّ أن أقرر من يلعب في جهة اليسار”.

وواصل: “فيما يخص الإصابات، أنت لا تعرف ما سيحدث، لذا لا يمكنك أن تعيش في خوف من ذلك، عليك أن تتقبل الأمر وتواصل المضي قدمًا”.

وتابع: “كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، مثلما حدث في روما، بدأنا المباراة بشكل غير جيد ثم سجلنا الأهداف وحققنا الفوز. حتى الآن لعبنا العديد من المباريات المهمة خارج أرضنا وغدًا مباراة أخرى أيضًا. وهناك أيضًا مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد خارج الأرض”.

واستطرد: “اليوم سأتحدث مع كريستيانو، الذي لديه عام مميز على المستوى البدني مع الكثير من القوة، حيث أن هذا الأسبوع مهم جدًا”.

وأكمل: “في الدوري الإيطالي هناك 38 مباراة يمكنك أن ترتكب بعض الأخطاء، لكن غدًا، هذا غير مقبول ونفس الأمر ينطبق على مباريات دوري أبطال أوروبا”.

وواصل مدرب اليوفي: “غدًا لن تكون مباراة سهلة، أتالانتا في حالة جيدة وضد روما، قام بريمونتادا وصنع العديد من الفرص، سيكون هناك ضغط كبير، والفريق الذي سيفوز هو من سيرتكب أقل عدد من الأخطاء، هو منافس صعب لأنه يتمتع بالقوة البدنية لكن هناك حقيقة أنه يستقبل العديد من الأهداف”.

وتطرق مدرب السيدة العجوز للحديث عن مسابقة دوري أبطال أوروبا، وصرح: “ليس مكتوبًا في أي مكان أننا المفضلون للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنها هدف بالنسبة لنا، لكن أيضًا نحتاج للعب بشكل جيد وأن يكون الحظ حليفنا”.

وتابع “المباراة التي سنلعبها في مدريد مباراة كرة قدم، ولا يمكن لأحد أن يقول إن جوفنتوس مرشح فوق العادة وأفضل فريق في البطولة. هذا محض جنون”.

وختم: “ستكون ليلة مهمة لأتالانتا، لكن علينا التركيز على أنفسنا والتفكير في كيفية الفوز عليه للوصول لنصف النهائي، ومن ثم محاولة الوصول للنهائي الخامس على التوالي”.