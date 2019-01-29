“السي آر. آل”، البرمجة وأموال التلفزة أهم ما نوقش في اجتماع الرابطة :

عرف الاجتماع الذي عقدته الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، نهار أمس الاثنين بالقاعة التابعة لمركز سيدي موسى بالعاصمة، رفقة رؤساء أندية المحترف الأول والثاني، مناقشة عدة قضايا وانشغالات هامة تخص مصلحة هذه الأندية، حيث تم التطرق إلى عدة مواضيع هامة وانشغالات ظلت معلقة منذ انطلاقة الموسم الكروي الجاري.

الاجتماع حضره 22 ناديا معظمهم من المحترف الثاني

حضر اجتماع أمس 22 عضوا ممثلا للأندية المحترفة الأولى والثانية، في حين غاب 8 أعضاء، عن هذا الاجتماع الذي ناقش عدة قضايا هامة وملفات ساخنة، حيث كان أكبر عدد من ممثلي الأندية أعضاء ورؤساء إدارات المحترف الثاني الذين بلغ عددهم 14 ممثلا، في حين أن أندية المحترف الأول لم يحضر منها سوى 7 رؤساء فقط.

حقوق البث التلفزي وقضايا “السيارال” أهم محاور النقاش

من بين الملفات الثقيلة التي نوقشت خلال اجتماع أمس الذي أشرف عليه رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، كانت القضايا العالقة في “السيارال”، وكيفية الدفاع عن حقوق النادي، بالإضافة إلى قضية أموال التلفزة التي لم تستفد منها الأندية المعنية والمتمثلة في أندية المحترف الأول التي تدين بثلاث دفعات لهذه المؤسسة العمومية.

ممثلو الجزائر في المنافسة الخارجية اشتكوا كثافة البرمجة

استغل ممثلو الأندية التي لديها مشاركات خارجية من كثافة البرمجة التي تنتظرها، خاصة وأن بعضهم ينافس على ثلاث جبهات كشباب قسنطينة مثلا، المتؤهل في منافسة كأس الجمهورية، ووضع قدما في الربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا وينتظره تحد آخر في البطولة الوطنية، حيث وعدت الرابطة بإيجاد حل لمساعدة ممثلي الجزائر في المحافل الخارجية على توفير الظروف اللازمة، وإبعادها عن كثافة الرزنامة.

تعيين مراد بوسافر سكرتيرا عاما للرابطة

خلال الاجتماع المنعقد أمس بمركز سيدي موسى، بين هيئة الرابطة الوطنية لكرة القدم وممثلين عن أندية المحترف الأول والثاني تم تعيين السيد بوسافر مراد، سكرتيرا عاما للرابطة، حيث كان بوسافر عضوا سابقا في لجنة المنازعات قبل أن تختاره الرابطة ليكون في منصب سكرتير عام لها.

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