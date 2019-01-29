الشركة الراعية لعوار ترفض خيار الخضر..!

أكدت تقارير إعلامية فرنسية بأن الفرانكو جزائري حسام عوار لا يملك وكيل أعمال، بل لديه شركة راعية وهي التي تتحكم في مستقبله وكل شيء يتعلق بمشواره الكروي، ومن دون الكشف عن اسم هذه الشركة، قالت ذات التقارير أن هذه المؤسسة المختصة في الاستثمار الرياضي لا تريد لاعبها بألوان الخضر، وهي تضغط بقوة لأجل أن يختار المنتخب الفرنسي.

الشركة الفرنسية تبحث عن مصلحتها في قضية عوار

بالرغم من أن الأمر يبدو في غير مصلحة الخضر والمنتخب الوطني الجزائري، خاصة في حالة ما إذا فعلا تدخلت هذه الشركة الراعية لمستقبل عوار الاحترافي، إلا أنه في نفس الوقت يبدو مبررا جدا، باعتبار أن المؤسسة الاستثمارية الفرنسية، تدرك جيدا أن قيمة لاعبها التسويقية ستكون أضعاف مضاعفة إذا اختار فرنسا والعكس من ذلك في حالة ما إذا اختار عوار تقمص ألوان المنتخب الجزائري.

عائلة اللاعب لم تضغط على ابنها لاختيار الخضر

انتشرت في الأسبوعين الماضيين أخبار كثيرة عن اقتراب لاعب ليون حسام عوار من تقمص ألوان الخضر، وقالت ذات التقارير أن مقربين منه وعائلته يضغطون لأجل اختياره للألوان الجزائرية، لكن تقارير فرنسية، قالت يوم أمس أن الأمر غير صحيح وأن عائلة عوار لم تضغط عليه أبدا لاختيار الخضر، كما كشفت أن التسريبات الأخيرة عن قرب تمثيله للمنتخب غير صحيحة، وعوار مازال بعيدا كل البعد عن المنتخب الجزائري، ويأمل بلماضي وزطشي في ضم عوار خلال منافسة كأس إفريقيا المقبلة، حيث يرى أنه تدعيم قوي للمنتخب.

الاتحادية الفرنسية تعمل في الخفاء لأجل قطع الطريق على الخضر

ذات التقارير قالت أيضا أن الاتحادية الفرنسية ومدرب المنتخب الأول ديدي ديشان يعملون في الخفاء لقطع الطريق على الجزائر وأن كل ما نسب لديشان من تصريحات حول عدم رغبته في استدعاء اللاعب لا تعني أنه لا يريده، بل على العكس هو يرغب بشدة في ضمه لمنتخب الوطني الأول من أجل ضمان خدماته على أن يكون استدعاؤه مستقبلا مقترنا بمستواه، وكانت الاتحادية الفرنسية قد قطعت الطريق على منتخب الكوت ديفوار في الصيف الماضي عندما استدعت باكايوكو لاعب موناكو سابقا قبل أن يهمشه ديشان ويخرجه نهائيا من حساباته.

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