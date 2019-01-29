الفاف ترضخ لرؤساء الأندية و تؤجل تربص المنتخب الأولمبي بـ24 ساعة :

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس تأخير موعد إجراء تربص المنتخب الوطني الأولمبي بـ 24 ساعة وهذا بعد الضجة التي أحدثها رؤساء الأندية في الأيام الأخيرة، وكان من المفروض أن ينطلق تربص الخضر يوم 3 فيفري والمقرر بمركز تحضر المنتخبات الوطنية في سيدي موسى لتقرر الفاف تأخيره ليوم 4 فيفري، علما أن رئيس فريق شبيبة القبائل كان قد أقام الدنيا و أقعدها بعد أن كانت الرابطة تنوي تغير موعد إجراء لقاء الجياسكا بنادي بارادو خاصة وأن تشكيلة الباك تضم سبعة لاعبين ضمن تعديد منتخب أقل من 23 سنة .

الخضر يواجهون تونس يومي 16 و 19 فيفري

في ذات السياق برمجت الاتحاديتين التونسية والجزائرية إجراء منتخباها الأولمبي لمباراتين وديتين في تونس يومي 16 و19 شهر فيفري القادم، حيث يستعد التوانسة لتصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بمصر 2019، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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