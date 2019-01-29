تشيلسي يفرض شروطه على جوفنتوس ودورتموند :

فرض نادي تشيلسي الإنجليزي، شروطه على جوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني، من أجل التخلي عن المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن.

وأفادت صحيفة “صن” البريطانية، برغبة النادي اللندني في الحصول على 6 ملايين جنيه إسترليني، للموافقة على إعارة اللاعب قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبلغ تشيلسي، الثنائي جوفنتوس ودورتموند بشروطه، حال أرادا التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي.

ولا يرغب تشيلسي في التخلي عن المدافع الدنماركي بشكل نهائي، إذ يرغب في إعارته فقط حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان كريستينسن وقع العام الماضي على عقد مع تشيلسي يمتد حتى عام 2022، لكنه لا يشارك بصفة منتظمة منذ وصول المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

ويسعى جوفنتوس ودورتموند لتعزيز خطي دفاعهما، قبل نهاية الميركاتو الشتوي، نظرًا للإصابات التي ضربت الفريقين في الخط الخلفي مؤخرًا.