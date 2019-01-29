توخيل يخوض حربًا خفية في سان جيرمان :

تلوح في الأفق، بوادر حرب خفية بين توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، وأنتيرو هنريكي المدير الرياضي للنادي الباريسي.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن هناك حربًا غير معلنة بين توخيل وهنريكي، لمعرفة صاحب النفوذ الأقوى في حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة أن توخيل لم يترك فرصة أمام وسائل الإعلام، إلا واستغلها لإحراج المدير الرياضي للنادي، وإظهار أنتيرو هنريكي بأنه متقاعس عن دعم الفريق بصفقات مميزة.

ونقلت الصحيفة، تصريحات توخيل عبر شبكة كانال بلس قبل انضمام اللاعب لياندرو باريديس، قائلًا “بكل أمانة، أنتظر وصول باريديس منذ عدة أيام، ولكن لا أجده رغم أنني بحثت عنه كثيرًا في كل مكان بالنادي سواء غرف خلع الملابس أو الحمامات”.

وأضاف توخيل “في مثل هذه الظروف، أكاد أبكي، نحن بحاجة إلى لاعب آخر في خط الوسط”، وذلك تعليقا على اهتمام البي إس جي بضم إدريسا جاييه لاعب إيفرتون أو ريناتو سانشيز موهبة بايرن ميونخ الألماني.