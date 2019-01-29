ريال مدريد يقرر التخلص من نجميه على طريقة رونالدو :

أصبح الثنائي إيسكو الاركون والظهير البرازيلي مارسيلو نجمي نادي ريال مدريد الإسباني على مشارف الرحيل عن صفوف النادي الملكي في الصيف المقبل حيث تستعد الادارة الملكية لعقد مذبحة كبرى في الصيف والتعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين لضخ دماء جديدة.

وكشف ادواردو إيندا عبر البرنامج الشهير “شيرنغويتو” بأن ثنائي ريال مدريد يأملان في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف بالاضافة لبعض اللاعبين الأخرين اللذين يرغبون في خوض تحديات جديدة بسبب تقلص دورهم بالفريق.

وأشار الصحفي الشهير بأن قائمة اللاعبين اللذين يستهدفون الرحيل عن ريال مدريد في الصيف ضمت كلاً من: “لوكاس فاسكيز ومارسيلو وكيلور نافاس وإيسكو وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو”.

وبرز اسم الثنائي مارسيلو وإيسكو ضم قائمة اللاعبين اللذي يريدون الرحيل عن صفوف الفريق وذلك عقب الانجازات الكبيرة التي حققوها طوال الأعوام الماضية تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صاحب انجازات النادي الملكي الأوروبية طوال الأعوام الماضية.

وارتبط إيسكو بالرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الشتاء عقب تلقيه عروضاً قوية من أندية أوروبية كبرى أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وجوفنتوس الإيطالي في حين أن السيدة العجوز ترغب أيضاً في التعاقد مع مارسيلو لكي يعود للعمل مع كريستيانو رونالدو الذي رحل لصفوف الفريق في الصيف.

ولا يتمتع إيسكو بثقة الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الفريق والذي لا يعتمد على خدمات اللاعب بصورة كبيرة في المباريات وكذلك مارسيلو الذي أصبح يشارك في المباريات بقلة في ظل اعتماد المدرب الأرجنتيني على خدمات النجم الشاب سيرجيو ريغويلون.

كما يرغب كيلور نافاس حارس مرمى الفريق في الرحيل عن صفوفه حيث خرج من حسابات سانتياغو سولاري ببطولتي الليغا ودوري أبطال أوروبا وتحول من حارس أساسي الى بديل لا يشارك سوى في مباريات الكأس فقط وهو ما دفعه للتفكير في الرحيل.

وسوف تتصارع الأندية الأوروبية الكبرى في التعاقد مع نجوم النادي الملكي الكبار اللذين سوف يرحلون في الصيف وسط أنباء عن تليقهم عروضاً جادة من أندية باريس سان جيرمان الفرنسي والعديد من أندية الدوري الإنجليزي أيضاً.