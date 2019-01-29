سبب مثير خلف غيابات نيمار المتكررة :

باتت أخبار غيابات نيمار المتكررة تثير الشكوك لدى الجماهير حول قدرته على اللعب بشكل مستمر فللموسم الثاني على التوالي يقع البرازيلي ضحية إصابة قوية يتعرض لها ببداية النصف الثاني من الموسم وبعد أن أنهت الإصابة موسمه في فيفري العام الماضي باتت الشكوك كثيرة حول قدرته على موعد عودته هذا الموسم بعد تأكد غيابه عن مواجهتي مانشستر يونايتد ضمن الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

الملفت هو أن نيمار غاب لخمس سنوات متتالية عن الملاعب بتاريخ 11 مارس وهو التاريخ الذي من المنتظر ألا يتمكن اللاعب من العودة للملاعب قبله ليتابع بالتالي سجلّ غياباته المتواصل حيث سيكون العام الثالث على التوالي الذي يغيب فيه نيمار عن الملاعب بهذا اليوم للإصابة علماً أنه غاب أيضاً عن برشلونة بتاريخ 11 مارس بموسمي 2014\2015 و2015\2016 للإيقاف بالتالي تصبح الحصيلة هي 5 مواسم دون حاجة للعب بهذه الفترة.

السر بهذا التاريخ يرتبط بشقيقة نيمار حيث أثار البرازيلي الجدل بإحدى السنوات حين استغل غيابه للسفر وحضور عيد ميلادها وبالتأكيد لا يبدو أن نيمار بات يتحايل لحضور العيد من خلال التعرض لإصابة بجانفي لكن يمكن القول أن هذا التاريخ بات يمثل مصدر شؤم لجماهير اللاعب بظل اعتيادها على غيابه فيه.

وتعرض نيمار لإصابة عضلية في التاسع من مارس عام 2017 غيّبته عن الملاعب لمدة أسبوع كما تعرض بالعام الماضي لإصابة بالكاحل في الـ26 من فيفري غاب على إثرها لحوالي ثمانين يوم قبل أن يتعرض لإصابة بالكاحل أيضاً نهاية العام الماضي.

بعام 2016 غاب نيمار عن المشاركة بلقاء برشلونة وإيبار في السادس من مارس للإيقاف نتيجة حصوله على إنذار بالدقيقة الـ87 بمباراة رايو التي انتهت على فوز برشلونة بخمسة أهداف لهدف قبل أن يعود للعب في الـ12 من مارس أما بالعام الذي سبقه غاب نيمار عن لقاء برشلونة ورايو فاليكانو في الثامن من مارس للإيقاف أيضاً والملفت هو حصوله على إنذارين بمباراتين متتاليتين حينها وهو ما تسبب بإيقافه قبل أن يشارك أمام إيبار في الرابع عشر من ذات الشهر.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد أشارت يوم أمس الاثنين لإمكانية غياب نيمار عن الملاعب حتى نهاية شهر مارس المقبل بعد أن تعرض لإصابة بالكاحل خلال اللقاء الذي جمع باريس سان جيرمان بستراسبورغ ضمن كأس فرنسا لكن الاتحاد البرازيلي أبدى قلقه حول جاهزية نيمار للمشاركة بكوبا أميريكا الصيف المقبل حيث أشار مدير المنتخب إيدو غاسبار لنيّة الاتحاد البرازيلي إرسال طبيب المنتخب الأسمر للكشف على نيمار والمساعدة بعلاجه.