سليماني غادر فينرباتشي نهائيا وماندي توسط لإدارة بيتيس في إقناع المهاجم الجزائري :

حدث ما كان منتظرا منذ أشهر، حيث غادر لاعب الخضر إسلام سليماني ناديه الحالي فينارباتشي بشكل رسمي ومن دون رجعة هذه المرة، الخبر صدر صباح أمس من عديد المواقع أبرزها شبكة “سي أن أن” التركية التي أكدت أن سليماني غادر مقر تدريبات ناديه بشكل مفاجئ وأعقب ذلك نزع اسمه من قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في لقاء ملطلية سبور، الذي جرى سهرة أمس وهو ما حدث بالفعل حيث غاب الجزائري ليؤكد صحة كل الإشاعات التي انتشرت صباح أمس ويؤكد أن مغامرته القصيرة مع ناديه الحالي قد انتهت وأي نهاية ؟ انتهت بطريقة أكثر من سيئة.

وجهته لم تتضح بشكل رسمي لغاية سهرة أمس

بحسب الإعلام التركي يوم أمس فإن وجهة سليماني لم تتحدد بعد، فرغم أنه غادر مقر تدريبات الفريق إلا أنه لا يعرف وجهته المحددة، لكن الأكيد بحسب الكثير من المواقع أنها لن تكون لباشاك شهير لأن المفاوضات بين الناديين انتهت بالفشل، حيث رفضت إدارة باشاك شهير ضم سليماني وفضلت التفكير في لاعبين آخرين، كما رفضت تسريح اللاعب أديبايور في الاتجاه المعاكس، لكن ذلك لا يعني بقاءه لأن فشل المفاوضات بني الناديين حدث في وقت سابق لخروج اللاعب من مقر تدريبات فريقه ما يعني أنه راحل.

إدارة بتيس اتصلت به يوم أمس لإقناعه بالقدوم

وجهة سليماني لم تحدد يوم أمس لغاية السهرة ( ربما يكون قد انتقل لنادي جديد سهرة أمس ) لكن الإعلام الأوروبي حاول تضييقها لأقصى درجة، الإعلام الأندلسي كشف يوم أمس أن سليماني أقرب لريال بيتيس، حيث قالت صحيفة إستاديو ديبورتيفو الأندلسية أن الإدارة اتصلت بوكيل أعمال اللاعب الجزائري بعد فشل صفقة خيسي رودريغاز، حيث بات الوقت جد ضيق لذلك ذهبت للحلول السهلة وسليماني من ضمنها، وكان نادي بيتيس قد باع لاعبه سانابريا لنادي جنوة ما اضطره للعودة إلى السوق من أجل ضم مهاجم قد يكون سليماني في الأخير.

ماندي اتصل بسليماني من أجل إقناعه

لكي تؤكد صحيفة إستاديو ديبورتيفو جدية نادي ريال بيتيس في ضم سليماني قالت أن الإدارة أوكلت المهمة للاعبها الجزائري عيس ماندي، حيث اتصل ماندي بزميله الجزائري بالفعل وعرض عليه التوقيع مع ريال بيتيس حتى أنه أغراه كثيرا في حال فعل ذلك، لكن الصحيفة ذاتها لم تكشف عن تفاصيل ونتائج المفاوضات بين الدوليين الجزائريين لكنها بدت متفائلة جدا بإتمام الصفقة لأن سليماني لن يجد أحسن من بيتيس لأنه نادي كبير وسيتيح له فرصة اللعب باستمرار، كما أنه يضم لاعبين جزائريين هما ماندي وبودبوز وهو ما سيساعده على التأقلم بشكل أسرع.

الكل في تركيا يربطه بنادي كارديف سيتي والبعض تكلم عن سفره صوب إنجلترا سهرة أمس

إذا كان البعض يؤكد قرب سليماني من بيتيس فإن الكل في تركيا يؤكد انتقاله لنادي كارديف سيتي وهو ما أشرنا إليه في أعداد كثيرة سابقة، الصحافة التركية أكدت أيضا سفر سليماني لناديه الجديد وانضمامه إليه في الساعات المقبلة (هذا إذا لم يكن قد رسم التحاقه بالفعل سهرة أمس) وكانت إدارة ليستر سيتي قد عرضت سليماني على كارديف كخطوة تطوعية بعد غرق اللاعب سالا الذي كلف النادي 14 مليون أورو، وفي انتظار التأكد حول ما إذا كان ريال بيتيس أو كارديف سيتي هي وجهة سليماني المقبلة نشير إلى أن الجزائري يرغب فقط في اللعب بشكل مستمر، لأن ذلك سيتيح له اللعب مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا المقبلة كون مشاركته باتت مهددة بسبب تراجع مستواه.

ع- ب

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