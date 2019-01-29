سوداني يرفع من نسق تدريباته :

يبدو أن الدولي الجزائري هلال العربي سوداني عازم على العودة سريعا من الإصابة التي عانى منها، حيث نشر سهرة الأحد على حسابه الرسمي في إنستغرام صورة له في قاعة تقوية العضلات وهو يقوم بالتدريبات، سوداني أردف مع الصورة التي نشرها بعبارات يؤكد فيها رغبته في العودة سريعا للميادين، وكان سوداني قد أصيب بقطع كامل في الرباط الصليبي وأجرى بسبب ذلك عملية جراحية وذلك قبل شهرين ونصف من الآن، حيث يعمل ليعود سريعا للميادين.

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