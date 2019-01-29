غلام متوقع كأساسي في قمة الكأس بين نابولي وميلان :

سيكون الموعد سهرة اليوم مع لقاء قوي جدا في ربع نهائي كأس إيطاليا ويجمع بين ميلان في ملعبه جوسيبي مياتزا ونابولي الذي يلعب له الثنائي الجزائري آدم وناس وفوزي غلام، اللقاء سيكون قويا جدا وفيه سيعمد المدرب أنشيلوتي للزج بأهم لاعبيه، الصحافة الإيطالية أجمعت يوم أمس على أن غلام سيكون أساسيا في لقاء اليوم، حيث سيعول عليه أنشيلوتي كثيرا من أجل مساعدة الفريق ومنحه ورقة التأهل للدور نصف النهائي خاصة أن لقب الكأس يعتبر اللقب الأقرب بعد ضياع ألقاب الدوري ودوري الأبطال.

وناس يريد المشاركة أيضا

من جانب نابولي دائما يتطلع الجزائري الآخر آدم وناس للمشاركة كأساسي، فرص مشاركة آدم ليست كبيرة كفرص غلام لكن بحسب موقع “أريا نابولي” فإنها قائمة وأنشيلوتي قد يفاجئ الجميع بالزج به أساسيا، وناس يأمل في المشاركة والتألق ولما قيادة فريقه للتأهل وهو ما أبزره في حسابه الرسمي في إنستغرام، حيث قال أنه يتطلع للقاء اليوم مقدما وعدا لجماهير النادي بضرورة القتال من أجل التأهل.

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