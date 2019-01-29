كاسيريس :”أنا سعيد بالعودة للنادي الذي كان دائمًا موطني”

أبدى مارتن كاسيريس، المنضم حديثًا لصفوف جوفنتوس، سعادته بالعودة إلى البيانكونيري للمرة الثالثة في مسيرته.

وانضم كاسيريس لصفوف جوفنتوس قادمًا من لاتسيو، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مقابل 600 ألف يورو.

وقال المدافع الأوروغوياني في تصريحات لقناة يوفنتوس الرسمية: “أنا سعيد بالعودة للنادي الذي كان دائمًا موطني”.

وأضاف: “عندما تلقيت عرضا للعودة وارتداء قميص الفريق مجددًا، فكرت في السنوات السابقة التي قضيتها هنا، أنا أحب هذا القميص. لا يمكن أن يكون هناك اثنين بدون الثالثة، إنها أيضًا المرة الثانية التي أنضم فيها للفريق في شهر جانفي”.

وتابع “لقد تمكنت من التسجيل في أول ظهور لي في المرتين السابقتين، الأولى أمام لاتسيو في شهر سبتمبر 2009، وثنائية في ميلان بكأس إيطاليا في سان سيرو في فيفري 2012. كانت أهداف مهمة جدًا، دعونا نأمل أن أتمكن من فعل نفس الشيء مجددًا”.

وحول كريستيانو رونالدو، هداف جوفنتوس، قال كاسيريس: “مسيرته تتحدث عن نفسها، منذ أن جاء إلى إيطاليا، أثبت مجددًا أنه لاعب من طراز عال، وبالنسبة للفريق بالرغم من كل شيء إنه يفوز، ولا يريد التوقف. لقد شاهدت ذلك حتى خلال ابتعادي عنه في العامين ونصف الماضيين”.

وواصل: “لقد لعبت في كل مركز بالخط الدفاعي، وهذا أمر مهم لأنه يساعد الفريق والمدير الفني (ماسيميليانو أليغري)”.

وأتم: “يسعدني أن أعود وسألعب بحماس، وسأبذل قصارى جهدي كل يوم من أجل إظهار أنني نفس اللاعب الذي كنت عليه عندما رحلت عن النادي”.