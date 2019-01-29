لجنة الانضباط تحرم إنتر ميلان من بوليتانو :

أعلنت لجنة الانضباط بالدوري الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات الجولة 21 من الكالتشيو، التي شهدت العديد من الأحداث.

وذكرت صحيفة “غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن ماتيو بوليتانو، مهاجم إنتر ميلان، تعرض للإيقاف مباراتين، بسبب توجيه بعض الكلمات النابية لحكم مباراة فريقه أمام جنوى، التي انتهت بخسارة النيراتزوي بنتيجة 0-1.

وتعرض بيناس، لاعب فيورنتينا، للإيقاف بعد طرده في المباراة الماضية أمام كييفو.

كما تم الإيقاف لمدة مباراة واحدة لكل من فابيان رويز “نابولي”، ماتيلو وهيرلندر “بولونيا”، باريلا “كالياري”، كاساتا “فروزينوني”، كريستانتي ونزونزي “روما”، ميلينكوفيتش سافيتش “لاتسيو”، بيتانا “سبال”، برايت “سامبدوريا” ورولون “جنوى”.

في نفس السياق، تعرض نادي ميلان لغرامة بـ15 ألف يورو، بسبب هتافات مسيئة في مباراة نابولي، وغرامة 12 ألف يورو، بسبب تصرفات جماهير النادي في بيرجامو.