مدوار يهدد التلفزة العمومية بحرمانها من بث لقاءات البطولة :

كشف على هامش اجتماع مكتب الرابطة الوطنية المحترفة، عبد الكريم مدوار، بأنه سيتم وقف بث لقاءات البطولة المحترف الأولى من طرف التلفزيون العمومي، وذلك بسبب تصرفات مدير هذه المؤسسة الذي لم يعر الرابطة أدنى اهتمام أو احترام من خلال تماطله في إمضاء العقد الذي يربط هيئة مدوار بإدارة التلفزة العمومية، وذلك طبعا فيما يخص نقل لقاءات البطولة الوطنية، حيث أكد مدوار بأن العقد السابق انتهى منذ 6 أشهر كاملة ومدير التلفزة لم يقم بتجديده لحد الآن.

مدوار: “لن نسمح للتلفزة بنقل لقاءات البطولة بسبب مديرها”

صرح رئيس الرابطة الوطنية عبد الكريم مدوار في فناء سيدي موسى مكان انعقاد الاجتماع الذي كان مبرمجا نهار أمس مع رؤساء الأندية الجزائرية المحترفة، قائلا: “نحن كهيئة وطنية لا نملك أي اتفاق مع التلفزيون العمومي، ومع ذلك فهذه المؤسسة تقوم ببث لقاءات البطولة الوطنية للقسم الأول المحترف، رؤساء الأندية في اجتماع اليوم طرحوا انشغالاتهم حول هذا الجانب، وطالبوا بصفة رسمية وقف بث المباريات المقبلة، لأننا بكل بساطة لا نملك أي اتفاق مع التلفزيون العمومي”.

“مدير التلفزة تعمّد التماطل في إمضاء العقد مع الرابطة”

إلى ذلك، استرسل رئيس الرابطة مدوار في تصريحاته لمختلف وسائل الإعلام التي كانت حاضرة نهار أمس بمركز سيدي موسى، متهما مدير التلفزة العمومية بالتماطل في إمضاء العقد أو بالأحرى تجديده بعد انتهائه في شهر جويلية، الناطق الرسمي لأولمبي الشلف السابق متحدثا: “نحن نستغرب التأخر الكبير لمدير التلفزيون العمومي في توقيع الاتفاق مع الرابطة الوطنية لكرة القدم حول بث اللقاءات، فمنذ السنة الماضية أنديتنا لم تتلق الشطر الثاني والثالث من الأموال، وهذا ما يترك عديد التساؤلات حول هذه التصرفات التي تحرم الأندية من حقوق البث التلفزي”.

“لدينا حكام في المستوى ومشكلة كرتنا في لجنة التحكيم المسيّرة”

لم ينف الرجل الأول على رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم مدوار بأن مشكلة كرتنا تكمن في التحكيم، وليس حكام الساحة بالضبط، وإنما الأطراف التي تقف خلفهم، حين اتهم اللجنة المسيرة يقول: “لدينا حكام ساحة في المستوى، ومن بين أحسن الحكام على المستوى الإفريقي، لكن مشكلة كرتنا ليست فيهم، بل تكمن في اللجنة المسيرة لهؤلاء الحكام، فعملها ليس إطلاقا على ما يرام وعليها أن لا تختبئ وتظهر للناس بأخطائها المتكررة”.

“كثرة الأموال هي التي أثرت على أخلاق وسلوك اللاعبين”

حول حديث الساعة، وما كشفته اللجنة الطبية المكلفة بكشف المنشطات، فقد أرجع رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار هذه المشكلة لما سماه بكثرة الأموال التي يربحها اللاعبون، حين وجه نصيحة للاعبين بتفادي تعاطي المُنشطات أو مواد أخرى مَحظورة رياضياً، في هذا التصريح الذي قال فيه: “أنصَح اللاعبين بصفة عامة بالتركيز على العمل وكثرة المال تؤدي إلى أمور سلبية”.

“على لاعبينا أخذ العبرة من زملائهم الموقوفين سابقا”

لم ينف البرلماني السابق عبد الكريم مدوار بأن البطولة فعلا فيها من سماهم بـ”أولاد فاميليا” لديهم أخلاق عالية، لكن مع ذلك نصحهم بعدم السير خلف أولئك المشبوهين، حتى لا يغرون بهم مستقبلا، ناصحا إياهم باتخاذ العبرة من زملائهم الذين أوقفوا لذات الأسباب من قبل، وذلك حين استرسل في تصريحاته يقول: “هناك لاعبون “أولاد فاميليا” ومتخلقين لكن البعض غرر بهم، وعليهم أخذ العبرة من اللاعبين الذين سقطوا في نفس الفخ وتمت معاقبتهم من قبل”.محمد دحوي

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