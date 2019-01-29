هني: “المدرب السابق كان مملا ووجدت راحتي مع المدرب الجديد”

في تصريح له مع الإعلام الروسي عاد لاعب الخضر سفيان هني ليهاجم مدربه السابق كاريرا، هني وحين سؤل عن وضعه حاليا مع ناديه سبارتاك قال الوضع الآن جيد جدا وأضاف:” لقد تأقلمت أكثر وصرت أقرب للجميع، كما أن المدرب الجديد (كونونوف) يساعدني كثيرا وطريقة لعبه تساعدني أيضا، طريقة لعبه هي طريقة اللعب التي أجيدها وسبق لي وأن تألقت حين ألعب بها عكس طريقة المدرب السابق، الذي كان يلعب بشكل دفاعي أكثر، المدرب السابق كان يلعب بطريقة مملة أعرف أن كلامي قد لا يعجب البعض لكنها الحقيقة طريقة لعبه لم أحبها يوما عكس طريقة لعب المدرب الجديد”.

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