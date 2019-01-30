آرسنال يؤخر صفقة ماندي إلى الصيف :

بعد أن ارتبط اسم المدافع الدولي الجزائري في صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني عيسى ماندي بنادي آرسنال الإنجليزي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب بطلب من المدرب أوناي إيمري خلال الميركاتو الشتوي الحالي، خرج التقني الإسباني بتصريحات تناقلها الإعلام الإنجليزي أمس، مفادها أن الغانرز لم يقوموا بأية تعاقدات خلال الشتاء الحالي بأمر من إدارة الفريق وقال إيمري: “الإدارة أخبرتني أنها لن تقوم بالتعاقد مع لاعبين مميزين خلال الميركاتو الحالي، لكن في نفس السياق ستكون هناك أموالا من أجل إبرام عدة صفقات خلال الصيف القادم”.

الأمور ستختلف صيفا واللاعب متابع من عدة أندية

بعد وقوف إدارة آرسنال أمام رغبة أوناي إيمري في التعاقد مع لاعبين جدد ومن بينهم الجزائري عيسى ماندي خلال الميركاتو الحالي، سيكون من الصعب على الغانرز رغم قوتهم المالية التعاقد مع اللاعب في الصيف القادم، وسيجدون منافسة من عدة أندية تراقب اللاعب في صورة روما الإيطالي وأتليتيكو مدريد الذي يعرف جيدا قيمة اللاعب، كما أن مشاركة المدافع في نهائيات كأس أمم إفريقيا مع الجزائر في الصيف ستضعه تحت مجهر عدة أندية ودخول أسماء أخرى السباق للتعاقد معه، في حال تمكن من التألق وتقديم مستوى مميز يؤكد به ما يقدمه مع بيتيس في مختلف المنافسات.

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