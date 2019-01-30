اتحادية كوت ديفوار ترضح لقرارات “الكاف”..!

رضخت اتحادية كوت ديفوار لكرة القدم لقرارات “الكاف” التي طالبت نظيرتها من ساحل العاج بتأجيل موعد استضافتها “للكان” وذلك بسبب التغيير الذي طرأ على برنامج التواريخ السابقة بعد سحب شرف التنظيم من الكامرون بسبب عدم جاهزية المرافق والملاعب لاحتضان العرس الإفريقي، حيث كانت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم قد تقدمت بطلب، في شكل قرار، لنظيرتها من كوت ديفوار من أجل أن تتعاون مع التغيير الذي عرفته تواريخ احتضان المنافسة.

وافقت على استضافة الـ”كان” عام 2023 بدلا من 2021 أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأيضا اتحادية كوت ديفوار بيانا على موقعهما الرسمي يقضي بقبول الأخيرة لمقترح تأجيل احتضانها للمنافسة الإفريقية إلى النسخة ما بعد التي حازت عليها، أي أنها ستحتضن فعاليات كأس أمم إفريقيا لنسخة عام 2023 بدلا من تلك التي كان قد منح لها شرف تنظيمها عام 2021.

الكامرون ستحتضن دورة 2021 رسميا

بعد تعاون اتحادية كوت ديفوار مع “الكاف”، عقب قرار هذه الأخيرة بتأجيل الدورات مع الحفاظ على نفس البلدان التي حازت عليها، ستمنح بصفة رسمية دورة 2021 للكامرون، بعدما كانت قد سحبت منها الدورة المقبلة التي حولت للملاعب المصرية بسبب حسب ما ادعته هيئة أحمد أحمد عدم جاهزية المرافق في الكامرون والتخوف من فشل إنجاح الدورة، لتصبح الدورات المقبلة على النحو التالي: 2019 مصر، 2021 الكاميرون،2023 ساحل العاج، 2025 غينيا.

م.دحوي

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