“الكاف” تحدد موعد انطلاق وختام “كان” 2019 بمصر :

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نهار أمس الثلاثاء، موعد انطلاق وختام بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، والتي ستحتضنها الملاعب المصرية، وذلك طبعا بعدما فاز الملف المصري على منافسه الوحيد في القرعة من جنوب إفريقيا بفارق شاسع، حيث كان ملف الأشقاء المصريين قد حاز على 16 صوتا كاملا، مقابل صوت واحد فقط لملف اتحادية بلاد نلسون مونديلا، وهو ما منح شرف تنظيم الدورة التي سحبت من الكامرون للجبلاية.

لجنة الطوارئ اجتمعت أول أمس لهذا الغرض

عقدت ما تسمى بلجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ساعات متأخرة لنهار أمس الأول، اجتماعا طارئا لتحديد تواريخ على الأقل انطلاق وانتهاء منافسة كأس أمم إفريقيا المرتقبة صيف السنة الجارية بالملاعب المصرية، لتعلن في بيان رسمي نشر على موقع الكاف نهار أمس توضح فيه موعد انطلاق واختتام دورة 2019.

انطلاق الدورة حدد في تاريخ 21 جوان

اتفقت اللجنة المجتمعة التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تحديد تاريخ 21 جوان القادم كموعد لانطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا لطبعة 2019 بمصر، وهو التاريخ التي اتفق عليه الأعضاء بعد أن طالبت العديد من المنتخبات الإفريقية، خاصة المسلمة منها تأجيل موعد انطلاق الدورة بسبب تزامنها المباشر مع موعد انتهاء شهر رمضان القادم.

..والنهائي سيلعب يوم 19 جويلية

في المقابل سيكون تاريخ 19 جويلية هو اليوم الذي ستعلب فيه المباراة النهائية التي ستجمع بين المنتخبين المتأهلين للمباراة الختامية، والتي من دون أدنى شك، سيحتضنها ستاد القاهرة، ما يعني بأن اللقاء سيكون تحت ضغط حرارة ورطوبة شديدتين ما دام أنه سيلعب منتصف فصل الصيف الحار بمصر، هذا وبعد التأريخ الجديد لمنافسة كأس أمم إفريقيا المقبلة فإن الدورة ستدوم 28 يوما.

م.دحوي

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