المدير العام للتلفزيون العمومي خلادي يرد على اتهامات مدوار :

رد المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي خلال حوار خص به الإذاعة الأولى نشر منه بيانا رسميا على الصفحة الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فايس بوك” الخاصة بالتلفزة الجزائرية، على تصريحات رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، والتي أطلقها عشية الاثنين الماضي خلال وبعد اجتماع مكتب الرابطة برؤساء وممثلي الأندية الوطنية للمحترف الأول والثاني، حيث اتهم مدوار إدارة التلفزة الجزائرية بالتأخر المسجل في تسديد حقوق البث وعدم تسديدها للدفعة الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى عدم تجديد العقد بين الطرفين والمنتهي منذ 31 جويلية الماضي بالإضافة.

خلادي: “كنا ملتزمين دائما تجاه الأندية رغم الوضع الاقتصادي الصعب”

أكد المدير العام للتلفزيون العمومي أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب إلا أن المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري كانت دائما ملتزمة بتسديد مستحقاتها المالية تجاه الرابطة المحترفة لكرة القدم، حيث قال: “رغم الضائقة المالية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وطبعا مؤسستنا، إلا أننا كنا دائما ملتزمين تجاه الرابطة الوطنية لكرة القدم من خلال تسديد حقوق البث للأندية المحترفة”.

“تغاضينا عن عدة تجاوزات، الرابطة لم تحفظ حقوقنا ومن حقنا الإخلاء بالعقد”

لم ينف المدير العام للتلفزيون الجزائري خلادي أن إدارة مؤسسته قد تغاضت في العديد من المرات عن التجاوزات التي تحصل في حقها، من خلال عدم قيام الرابطة بحماية حقوقها داخل الملاعب الجزائرية، لكنه وبالرغم من ذلك استمرت المؤسسة التلفزية في التزامها بموجب العقد الذي يربطها بالأندية حين استرسل في تصريحاته يقول: “بالرغم من فشلها في حماية حقوقها من خلال القرصنة التي تتعرض لها القناة الوطنية، وأيضا وجود كاميرات لقنوات خاصة تتجول داخل الملاعب ونحن أصحاب الحصري في هذا المجال، فإن هذه التجاوزات تمنحها الحق في عدم تسديد المستحقات بسبب انتهاك شروط العقد بين الطرفين”.

“البرمجة العشوائية و’الويكلو’ أثرا سلبا على العوائد المالية للقناة”

خلال ذات التصريحات التي تحدث فيها السيد توفيق خلادي للإذاعة الوطنية الأولى، أشار إلى ارتفاع عدد المباريات التي لعبت تحت طائل عقوبة “الويكلو” وأيضا عن البرمجة التي وصفها بالعشوائية والتي تسببت في التأثير سلبيا على الفوائد المالية للقناة، حيث استرسل في تصريحاته قائلا: “البرمجة السيئة وكثرة العقوبات على ملاعب زادت من خسارة القناة، وأثرت بشكل سلبي على العوائد المالية، أعتقد بأن هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لاقتصاد المؤسسة”.

“سنخصم كل الأخطاء التي ارتكبتها الرابطة ولن نسدد حقوق بث لقاءات بدون جمهور”

كما أكد ذات المسؤول بأن مؤسسته ستقوم بمراجعة بعض بنود العقد فيما يخص الأخطاء التي ارتكبتها الرابطة الوطنية لكرة القدم من أخطاء أثرت على التلفزة بشكل مباشر، مصرحا بأن التلفزيون سيقوم بخصم المبالغ المالية التي خسرها جراء البرمجة العشوائية حين قال: “أحيانا تتنقل شاحناتنا وصحافيونا وبالطبع التقنيون والعمال إلى الملاعب لمسافات بعيدة، قبل أن نتلقى الخبر بالتغيير المفاجئ في البرنامج وتأجيل الجولات، وكل هذا يسقط طبعا على عاتق المؤسسة، لذلك نحن أيضا بدورنا لن نسمح مستقبلا في حقنا وسنقوم بخصم هذه الأعباء، كما أننا غير مستعدين لبث لقاءات بدون جمهور، خاصة وأن هذا الموسم عرف نسبة هي الأعلى باعتبار أن 17 لقاء كاملا لعب تحت طائل عقوبة الويكلو”.

“نطلب من الرابطة أن تفتح مناقصة وطنية أمام القنوات الخاصة”

في ختام تصريحاته أكد مدير التلفزة العمومية بأنه يطالب من الرابطة فتح مناقصة وطنية أمام القنوات الخاصة من أجل شراء لقاءات البطولة حين قال: “نطلب من الرابطة الوطنية أن تقوم بفتح مناقصة وطنية أمام القنوات الخاصة، من أجل بيع حقوق بث لقاءات البطولة، وهذا بالالتزام طبعا بالشفافية والسير الحسن لهذه المناقصة”.

م.دحوي

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