بايرن ميونخ يصارع ريال مدريد على صفقة إسبانية :

انضم بايرن ميونخ الألماني، إلى ريال مدريد، في الصراع على ضم مدافع إسبانيول، ماريو هيرموسو.

وأكدت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، اليوم الأربعاء، أن بايرن ميونخ مهتم بشدة بالتعاقد مع المدافع الدولي الإسباني، لتدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسلط النادي البافاري الضوء على هيرموسو، كأحد أبرز المرشحين للانضمام إلى الفريق، في حالة تعثر التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، من صفوف أتلتيكو مدريد.

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية، أن البافاري ربما يتجه إلى التعاقد مع هيرموسو، بسبب سعره المنخفض مقارنة بمدافع الأتليتي الذي يصل ثمنه إلى 80 مليون يورو.

وأشارت تقارير إلى أن بايرن ميونخ، قد يفقد أحد ثنائي الدفاع، ماتس هوميلز أو جيروم بواتينغ، خلال الصيف المقبل.

وكانت تقارير إسبانية، أكدت أن ريال مدريد سيحاول استعادة ماريو هيرموسو من إسبانيول، الصيف المقبل، حيث كان لاعبًا في الملكي سابقا.