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بنعطية يبرر رحيله عن جوفنتوس :

30 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 49 زيارة

برر المدافع المغربي المهدي بنعطية، المنضم حديثًا إلى صفوف الدحيل القطري، قادمًا من جوفنتوس الإيطالي، رحيله عن السيدة العجوز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب بنعطية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام “مرحبًا بالجميع، أريد أن أقول وداعًا لعائلة جوفنتوس العظيمة”.

وأضاف “أودع اللاعبين والجماهير والجهازين الفني والطبي، سأترك العديد من الأصدقاء الذين أرغب في رؤيتهم مرة أخرى قريبًا”.

وتابع “كنتم تعيشون في وسط حياتي لمدة عامين ونصف، وحققنا العديد من الإنجازات والكثير من الرضا”.

وواصل “في جويلية الماضي تأكدت من أن مسيرتي انتهت مع جوفنتوس، لسوء الحظ الحياة تضع لك بعض المفاجاَت، لذلك كان عليّ أن أُغير خططي، لكن مع الرغبة دائمًا في الفوز”.

وأتم “أتفهم أن البعض لا يريد أن يتقبل اختياري، لكن أطالبكم باحترامه، أتمنى فوز جوفنتوس بكل شيء”.

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