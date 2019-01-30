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جوفنتوس يُعدل اتفاقه مع سامبدوريا :

30 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 31 زيارة

أعلن نادي جوفنتوس، توقيع اتفاقية جديدة مع نظيره سامبدوريا، بشأن الحارس إيميل أوديرو، المنضم على سبيل الإعارة من البيانكونيري.

وقال جوفنتوس عبر موقعه الرسمي “يعلن النادي أن الاتفاقية مع سامبدوريا بشأن إعارة أوديرو حتى جوان المقبل مع خيار الشراء لسامبدوريا، تم تعديلها”.

وأضاف “وفقًا للاتفاقية الجديدة، فإن سامبدوريا سيكون ملزمًا بضم اللاعب بشكل نهائي، بدلًا من وجود خيار الشراء، مقابل 20 مليون يورو، تُدفع على مدار 4 سنوات”.

وختم “بالنظر إلى التزام سامبدوريا بشراء اللاعب، جوفنتوس يتنازل عن حقه في إعادة شراء اللاعب”.

وانتقل أوديرو لصفوف سامبدوريا في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء.

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