رئيسا “الفيفا” و”الكاف” سيزوران الجزائر شهر مارس :

سيقوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني أنفانتينو ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد بزيارة إلى الجزائر مطلع شهر مارس القادم بحسب الإذاعة الوطنية، حيث سيقوم الرجلان بالزيارة معنا لمدينة تلمسان دون إعطاء أية تفاصيل عن أسباب الزيارة والهدف منها، للتذكير فإن الرجل الأول في الفيفا سبق له زيارة الجزائر في إطار حملته لرئاسة الفيفا من قبل، فيما لم يقم الملغاشي بأية زيارة للبلد منذ توليه زمام الأمور خلفا للكاميروني عيسى حياتو، رغم الدعوة التي تلقاها من رئيس الفاف خير الدين زطشي في أكثر من مناسبة.

سيجتمعان بأعضاء المكتب الفدرالي

بحسب الإذاعة الوطنية دائما من مصدرها في الاتحاد الإفريقي، فإن زيارة الرجلين البارزين في كرة القدم ستكون للغرب للجزائري والضبط مدينة تلمسان، حيث سيعقدان اجتماعا مع المكتب الفدرالي للفاف والأكيد أن القائمين على شؤون كرة القدم الجزائرية سيقومون بتعريفهما على مراكز التكوين التي تريد الفاف بناءها والبداية بالمركز المتواجد في تلمسان، كما سيتفقد الرجلان مركز سيدي موسى والملاعب الجديدة التي يتم بناؤها حاليا في الجزائر والتي من المنتظر أن تسّلم العام الجاري كملعب براقي، وهران وتيزي وزو.

زطشي وجه لهما الدعوة في مراكش

استغل رئيس الفاف والأمين العام تواجدهما في مراكش المغربية بداية الشهر الجاري لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للفيفا من أجل توجيه الدعوة لأنفانتينو وأحمد أحمد لزيارة الجزائر، وهي الدعوة التي لقيت الاستجابة هذه المرة، خاصة رئيس الكاف الذي تلقى أكثر من دعوة من زطشي لكن دون أن يلبيها، والأكيد أن رئيس الفاف يريد تعريف الرجلين بالعمل الذي يقوم به منذ توليه الرئاسة خلفا لروراوة ورهانه الكبير على تشييد مراكز التكوين ي مختلف المناطق الجزائرية.

أنفانتينو وأحمد أحمد سيحلان بالجارة تونس منتصف الشهر القادم

على صعيد آخر، سيحل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد بالجارة تونس يوم 19 فيفري القادم، وذلك من أجل أن يكونا ضيفا شرف على نادي الترجي التونسي الذي سيحتفل بمئويته في التاريخ المذكور، حيث لبى المسؤولان عن كرة القدم في العالم والقارة السمراء دعوة إدارة الترجي من أجل الحضور ومشاركة هذا النادي العالمي احتفاليته.

ب-ب

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