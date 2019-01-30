شالكه يظفر بموهبة مانشستر سيتي :

تعاقد شالكه مع لاعب مانشستر سيتي الشاب، رابي ماتوندو، اليوم الأربعاء.

وكشف النادي الألماني، في بيان رسمي، عن توقيع صاحب الـ18 عامًا، على عقد يمتد حتى صيف 2023.

ووضع السيتي في العقد بندًا، يسمح له بإعادة شراء ماتوندو، مقابل 50 مليون يورو، بحسب صحيفة “كيكر” الألمانية.

وجذب اللاعب الويلزي أنظار الأزرق الملكي مؤخرًا، بعدما سجل 6 أهداف وصنع 4 أخرى، مع الفريق الرديف للمان سيتي.

وعملت أندية الدوري الألماني، على استقطاب المواهب البريطانية، في الفترة الأخيرة، حيث يتواجد الثنائي الإنجليزي، جادون سانشو وريس نيلسون، في صفوف بوروسيا دورتموند وهوفنهايم، على الترتيب.