غزال: “خيار اللعب للجزائر كان واضحا ولم أحتج إلى تفكير”

أكد الدولي الجزائي رشيد غزال ولاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، أن اختياره اللعب للمنتخب الجزائري لم يكن يحتاج إلى أي تفكير وكان وضاحا من البداية، حيث قال خريج نادي ليون الفرنسي في حوار أجراه مع قناة “بي إن سبورتس” القطرية بنسختها الفرنسية : ” كنت مشجعا للخضر وشقيقي عبد القادر بالخصوص لما تأهل المنتخب إلى كأس العالم 201 بجنوب إفريقيا، وما سبقه من تصفيات مثيرة، لهذا اختيار اللعب للمنتخب الجزائري كان واضحا من البداية بالنسبة لي ولا يحتاج إلى أي تفكير”.

“أسعى لإقناع بلماضي والمنتخب في الطريق الصحيح معه”

أشاد لاعب ليستر الحالي بإمكانيات الناخب الوطني جمال بلماضي الذي قال أنه يقوم بعمل جيد مع المنتخب بعد أن أعاده إلى السكة، رغم إبعاده عن المجموعة في اللقاءين الأخيرين أمام الطوغو، وقال غزال أن هدفه الحالي هو إقناع بلماضي للتواجد في الكان وأوضح بالقول: “المنتخب الوطني مع بلماضي يتواجد في الطريق الصحيح للعودة من جديد إلى الواجهة، بداية من كأس أمم إفريقيا القادمة ونحن كلاعبين كلنا يسعى لإقناعه بإمكانياته للتواجد في المجموعة”.

“انتقلت إلى ليستر من أجل المدرب بويال”

عرج لاعب الخضر عن انتقاله لنادي ليستر سيتي الصيف الماضي قادما من نادي موناكو الفرنسي، والسبب الذي جعله يختار هذه الوجهة بدلا من وجهات أخرى كانت ممكنة، وهنا قال رشيد أن السبب الرئيسي لانضمامه إلى الثعالب هو المدرب كلود بويال وقال أيضا: ” فضلت نادي الانتقال إلى نادي ليستر بسبب تواجد المدرب كلود بويال الذي عملت معه في ليون، كما أن النادي مستقر جيدا في الدوري الإنجليزي ويملك العديد من اللاعبين البارزين، فرغم أنه من الصعب جدا إعادة إحراز اللقب مثلما حدث في 2016، يبقى الفوز بالكأس ممكنا، كما أنه من الجيد إنهاء الموسم في مركز مؤهل للمشاركة في منافسة أوروبية”.

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