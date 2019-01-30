مدافع ليون: ميسي مثل الإلكترون الحر

وصف فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لأولمبيك ليون الفرنسي، قائد برشلونة، ليونيل ميسي، بالإلكترون الحر، قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، الشهر المقبل.

وقال ميندي في تصريحات أبرزها موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي: “إنه (ميسي) مثل الإلكترون الحر يسير في كل مكان. من الجيد الاحتكاك مع مثل هؤلاء اللاعبين”.

وعن المواجهة أمام ميسي في دوري الأبطال، أردف: “إنها لا تمثل شيئا خاصا بالنسبة لي. ميسي يظل إنسان، على الرغم من أنه في بعض الأحيان يقترب من أن يكون فضائيًا”.

وتابع “أعتقد أنها كانت قرعة جيدة بالنسبة لنا، سوف نلعب أمام فريق كبير ويجب أن نكون حاضرين وقادرين على فعل كل شيء، وسنحاول تحقيق الفوز على الأقل في مباراة واحدة”.