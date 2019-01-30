مدرب فينارباتشي: “سليماني توصل لاتفاق نهائي مع ناد جديد”

أكد مدرب نادي فينرباتشي التركي أن الدولي الجزائري إسلام سليماني ومهاجم الفريق سيغادر خلال الساعات القادمة وبصفة رسمية النادي التركي، صوب أحد الأندية التي اتفق معها بشكل نهائي وكان ذلك عقب اللقاء الأخير لفريقه في البطولة أول أمس الاثنين وقال أرسون يانال:” سليماني توصل لاتفاق نهائي مع نادي جديد سينظم إليه”، لكن مدرب فريق فينارباتشي لم يقدم أي توضيحات عن الوجهة الجديدة للاعب الخضر، ولا حتى البطولة التي سيلعب فيها خلال النصف الثاني من الموسم.

بيتيس، كارديف وسبورتينغ أقرب الوجهات

حتى وإن لم يكشف مدرب فينارباتشي عن الفريق الجديد لسليماني إلا أن الصحافة التركية الصادرة أمس أجمعت على أن وجهة سليماني لن تعدى هذه الأندية الثلاثة، وهي بيتيس الإسباني الذي دخل السباق مؤخرا للتعاقد معه بوساطة من مواطنه ماندي، ونادي كارديف سيتي الإنجليزي الذي اقترح عليه من قبل إدارة ليستر كهدية بعد فقدان مهاجمه الجديد الأرجنتيني سالا، فيما يعتبر نادي سبورتينغ لشبونة الذي تألق معه إسلام بمثابة خيار جيد للاعب المرحب به كثيرا في البرتغال، وقد يعود من جديد للواجهة مع الفائز بكأس البرتغال قبل يومين.

اقترح على بيشكتاش الذي رفض التعاقد معه

كشفت تقارير إعلامية تركية أمس، أن نادي فينرباتشي عرض سليماني على نادي بيشكتاش، إلا أن هذا الأخير رفض مباشرة المقترح ودون أي تفكير، بحجة أنه ليس في حاجة إلى لاعب بمواصفات سليماني، والذي لم يقدم أي شيء ستحق الذكر طيلة تواجده في تركيا، كما أن سليماني أيضا رفض الانتقال إلى أي ناد تركي مفضلا مغادرة بلاد الأناضول وطالب من وكيل أعماله البحث عن نادي إنجليزي.

رحيله سيكون في شكل إعارة جديدة

مهما كان اسم النادي الجديد الذي سيلعب له إسلام في النصف الثاني من الموسم، فالأكيد أنه سيلعب لستة أشهر قادمة في شكل إعارة قادما من ليستر الذي رفض استعادته من جديد بطلب من المدرب بويال، كما أن فينرباتشي لا يملك أي سلطة في وجهة اللاعب وكان يرغب فقط في التخلص منه، بسبب مستواه المخيب للآمال وكذلك راتبه الكبير، ليبقى الأهم بالنسبة للاعب المنتخب الوطني هو العودة من جديد إلى التألق ومعانقة الشباك التي لم يزرها في الدوري التركي منذ سبتمبر الماضي، والذي قد يشفع له بالتواجد مع كتيبة بلماضي في نهائيات كان 2019 بمصر.

ب-ب

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