آرسنال يتدخل لإفساد صفقة بن ناصر نحو نابولي :

كشفت عديد المصادر الإيطالية يوم أمس أن نادي نابولي يكون قد حسم صفقة الدولي الجزائري ولاعب نادي إيمبولي إسماعيل بن ناصر، موقع “سبور إيطاليا” كان أول من انفرد بالخبر لتتبعها عديد الصحف والمواقع التي أكدت الأمر وأبرزها صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” التي ذكرت حتى الأرقام، لكن حتى لو تمت الصفقة فإن بن ناصر سينتقل في جوان المقبل فقط وليس خلال الميركاتو الشتوي الحالي وهو ما يعد فوزا كبيرا لنادي الجنوب بما أن اللاعب كان متابعا من عدة أندية على غرار روما وإنتر.

قيمة الصفقة ستبلغ 13 مليون أورو ومكافآت

الإعلام الإيطالي وخاصة كبريات الصحف تكلمت عن تفاصيل الصفقة، حيث كشفت أن الاتفاق بين الناديين قريب جدا ولا يفصل بينها سوى مليون أورو، حيث عرض نابولي 12 مليون أورو لأجل بن ناصر، بينما طلب ناديه 13 مليونا، صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” قالت أن بن ناصر وبصفة فعلية بات لاعبا لنابولي في انتظار الإعلان فقط عن الصفقة بشكل رسمي ونهائي .

رئيس إيمبولي: “ليس هناك أي شيء رسمي وكل شيء سيتضح قريبا”

موقع “نابولي ماغازين” الإيطالي المقرب من نابولي حاول الاتصال برئيس إيمبولي من أجل تأكيد الأخبار أو ربما نفيها، فابريسيو كورسي وكعادته كان غامضا جدا في حديثه، حيث لم يؤكد الخبر ولم ينفه وقال:” بن ناصر سيبقى معنا ولا يمكن أن نتحدث عن صفقة ستعقد في جوان المقبل خلال الوقت الحالي، على العموم لا يوجد أي شيء رسمي لحد الآن “، وحسب الإعلام الإيطالي فإن حديث كورسي يؤكد الصفقة، خاصة أن علاقته مميزة جدا برئيس نابولي دي لورينتس ومديره الرياضي كريستيان غانتولي، حيث رفض في كل مرة عروض روما وكان يصر دائما على بيعه لنابولي.

آرسنال يملك الأحقية في شراء عقده وطالب إيمبولي بعرضه عليه أولا

في انتظار إتمام الصفقة اليوم الجمعة، أشارت تقارير إنجليزية يوم أمس أن الصفقة لن تتم وستكون باطلة قانونيا، موقع “آرسنال أف سي نيوز” الخاص بأخبار آرسنال قال أن العقد المبرم بين آرسنال وإيمبولي قبل موسمين ينص على أحقية النادي بإعادة شراء اللاعب في حال قرر النادي بيعه، وبما أنه قد قرر بيعه الآن، فالأولى أن يعرضه أولا على آرسنال وإن لم يرد المدرب إيمري شراء عقده فإن إيمبولي يمكنه بيعه وقتها لنادي نابولي.

يملك 30 بالمئة من عقد اللاعب وسيجني أكثر من 4 ملايين أورو

في ذات السياق تطرق موقع “فوتبال لندن” للخبر وقال أن آرسنال الأحق بشراء بن ناصر، لكن وبحسب أخبار من داخل النادي فإن آرسنال لن يدخل على الخط وسيسمح ببيع بن ناصر، التقرير الإنجليزي قال أن آرسنال سيكون مجبرا على دفع 13 مليون أورو لشراء بن ناصر، أما في حال تركه لنابولي فسيستفيد من 30 بالمئة من قيمة الصفقة، أي أكثر من أربعة ملايين ما يعني أنه سيختار الحل السهل وسيحصل على 4 ملايين فقط دون دفع أموال.

بورقعة-ع

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