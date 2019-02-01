أرزور يخلف ولد زميرلي في المكتب الفدرالي :

عقب استقالة النائب الثاني لرئيس الفاف في المكتب الفدرالي بشير ولد زميرلي أول أمس الأربعاء وذلك على خلفية انشغالاته الكبيرة وفوزه بمقعد في مجلس الأمة عن الجزائر العاصمة، تم تعيين رئيس رابطة قسنطينة الجهوية أحسن أرزور لخلافته في المكتب الفدرالي كعضو وليس كنائب لزطشي، على أن يتم تعيين النائب الثاني في الاجتماع القادم للمكتب الفدرالي والذي سينحصر بين اسمين هما عمار بهلول ورشيد قاسمي.

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