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إنتر ميلان يرد على أنباء اقتراب كونتي :

1 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 21 زيارة

كشف بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، حقيقة أنباء التعاقد مع أنطونيو كونتي، ليحل محل مدرب الفريق الحالي، لوتشيانو سباليتي.

وذكرت الصحف الإيطالية، أمس الخميس، أن كونتي تم رصده متواجدًا بجوار مقر إنتر ميلان، ليفتح الباب أمام التساؤلات حول إمكانية توليه المهمة الفنية للفريق مستقبلًا.

وفي هذا الصدد، قال ماروتا، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “ميلانو مدينة كبير، ليس فقط إنها جميلة، وليس غريبًا أن مواطن مثله يسير في وسط المدينة”.

وخسر إنتر ميلان أمام نظيره لاتسيو، أمس الخميس، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) ليودع الفريق منافسات كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي.

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