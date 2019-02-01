امتيازات مالية وتعهّدات بتحسين النوعية في عقد الفاف الجديد مع أديداس :

جددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم العقد الذي يربطها بشركة العتاد الرياضي أديداس لأربعة سنوات قادمة وحتى 2022 وهو الذي كان سينتهي بنهاية العام الجاري، حيث تم أمس توقيع العقد الجديد في العاصمة الفرنسية باريس وبالضبط في صالون زين الدين زيدان بحضور رئيس الفاف خير الدين زطشي، نائبه الأول ربوح حداد وعضو المكتب الفدرالي رشيد قاسمي ومن جانب أديداس حضر مسؤول كبير من مقر الشركة الأم في ألمانيا.

الفاف عدلت عديد البنود المتواجدة في العقد القديم



نجحت الفاف هذه المرة في إدراج العديد من البنود الجديدة في العقد الذي يربطها بالممون أديداس وهي التي هددت من قبل بفسخه نهائيا، بما أنه لم يكن يمنح الخضر أية امتيازات مثلما كان الحال مع “بيما”، كما أن نوعية العتاد الرياضي التي كانت ترسل إلى الجزائر رديئة جدا وليست حسب المقاييس المتعامل بها دوليا، مع تأخر كبير في التسليم، دون نسيان قميص الخضر الذي أثار غضب مناجير المنتخب حكيم مدان، والذي انتقل إلى فرع الشركة بالإمارات والمسؤول عن منطقة آسيا وشمال إفريقيا للاحتجاج على العقد الذي يربط الطرفين.

تعهدات بتحسين النوعية وقميص جديد للخضر في مارس

أكد ممثل أديداس أن العقد الجديد للشركة مع الفاف سيكون مثاليا، حيث تعهد بتحسين نوعية العتاد الرياضي الذي يخصص للمنتخبات الوطنية، كما وعد بلعب الخضر اللقاء القادم لهم في التصفيات أمام غامبيا بقميص جديد يكون من نوعية رفيعة وبنفس المقاييس التي صممت بها أقمصة المنتخبات العالمية الكبيرة، خاصة أن الخضر ومنذ مدة طويلة وهم يرتدون قميصا واحدا سواء باللون الأبيض أو الأخضر.

قرابة ثلاثة ملايين دولار عتاد ومنح خاصة

تضمن العقد الجديد الذي وقعه زطشي أمس مع أديداس، تمويل الشركة للمنتخبات الوطنية بعتاد رياضي قيمته قرابة 3 ملايين دولار إضافة إلى منح وعلاوات خاصة في حال تمكن الخضر من التتويج بالنسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا، ومنحة خاصة جدا في حال بلغ أشبال المدرب جمال بلماضي مونديال قطر 2022 والتي يقال أنها قد تصل إلى مليون دولار، وهي الإنجازات التي ستجلب للشركة إشهارا أكبر وضمان تسويق كبير لمنتجاتها عند المغتربين في أوروبا بما أن السوق الجزائرية غير مربحة على الإطلاق في ظل الفوضى والتقليد غير القانوني لجميع الماركات بما فيها أديداس.

ب-بكوش

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