باكايوكو يحلم بالبقاء في ميلان :

أكد الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب نادي ميلان، أنه سعيد بالتواجد في قلعة الروسونيري، مشيرًا إلى رغبته في الاستمرار مع النادي الإيطالي.

وقال باكايوكو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو “البقاء في ميلان، حلم بالنسبة لي، لكن مرتبط بعقد مع تشيلسي”.

وأضاف “لست في وضع يسمح لي بالحديث عن هذا الأمر، الموضوع في يد الناديين، أريد إنهاء الموسم مع ميلان في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ثم التفكير بشأن مستقبلي بعد ذلك”.

وعند سؤاله عن إمكانية إجراء مقابلة باللغة الإيطالية، رد بقوله “الموسم المقبل”.

ويلعب باكايوكو معارًا من تشيلسي إلى ميلان منذ بداية الموسم الجاري، ويمتلك بندًا في عقده يسمح للروسونيري بالحصول على خدماته بصفة نهائية بعد انتهاء مدة الإعارة.