براهيمي يسجل تاسع أهدافه ويبتعد ببورتو في الصدارة :

حقق نادي بورتو البرتغالي فوزا كبيرا بثلاثة أهداف من دون رد على حساب نادي بيلينينسيش ضمن لقاءات الجولة الـ19 من الدوري المحلي، الفوز ساعد رفقاء الجزائري ياسين براهيمي على توسيع الفارق مع ثاني الترتيب بنفيكا لخمس نقاط كاملة، اللقاء عرف مشاركة ياسين الذي قدم مستوى مميزا جدا ومن خلال المراوغات التي أسعد بها الأنصار وأيضا بفضل تمريراته السحرية التي عجز رفقاؤه عن تحويلها لأهداف، لاعب الخضر رفض الخروج من دون أن يترك بصمة، حيث سجل الهدف الأول لفريقه وهو السابع له بالمناسبة في الدوري والتاسع في المجموع، ورغم ما قيل عن تراجع مستوى براهيمي في الشهرين الماضيين، إلا أن الدولي الجزائري عاد بقوة وأكد أن ما مر عليه لم يكن إلا كبوة.

اختير في التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي

عطفا على المستويات الكبيرة التي قدمها ضد بيلينينسيش سهرة الأربعاء الماضي اختار موقع “هو سكورد” العالمي ياسين براهيمي ضمن تشكيلته المثالية للجولة الـ19 التي انتهت بنهاية لقاء بورتو، الموقع السابق منح الجزائري تقييما جد مميز وصل لـ8.2 من 10 وهو ثالث أعلى تقييم في اللقاء ومن الأعلى في الجولة ككل، تقييم كهذا سمح لبراهيمي بالتفوق على كل لاعب السوبر ليغا في منصبه ومعيدا نفسه للتشكيلة المثالية التي غاب عنها لجولات.

مستقبله يراوح مكانه وأخبار انتقاله اختفت

بعيدا عن مردود براهيمي في الكأس يبدو أن نهاية أيام الميركاتو الشتوي أنهت معها الحديث عن مستقبل اللاعب الجزائري الذي كان الشغل الشاغل لمواقع التحويلات والصحف الرياضية، خاصة أنه لم يجدد عقده في بورتو وفتحت كل الاحتمالات لرحيله هذا الشتاء وهو ما لم يحدث، حيث من المرتقب أن يعود براهيمي للظهور مجددا مع اقتراب الميركاتو الصيفي الذي سيحمل الجديد بنسبة كبيرة لابن المنيعة الذي سيغادر بورتو من أوسع الأبواب نحو وجهته الجديدة والتي بنسبة كبيرة ستكون إنجليزية حسب رغبة اللاعب.

بورقعة -ع

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